Močan veter podiral drevesa in odkrival strehe

Veter bo dopoldne ponehal, prihajajo obilne padavine

12. december 2017 ob 07:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Zaradi hudega vetra so po državi, zlasti na Gorenjskem, Koroškem, Dolenjskem in v osrednjem delu države, na cestah podrta drevesa, odkrite strehe in poškodovani električni vodi. Plaz je zaprl mejni prehod Gruškovje in povezovalne ceste.

Zaprte so številne ceste, brez elektrike je nekaj deset tisoč gospodinjstev, v več osnovnih šolah bo odpadel pouk. Veter se bo dopoldne umiril, a je zaradi nove pošiljske padavin do večera pričakovati poplave.

O vetrolomu poročajo s širšega območja Škofje Loke, iz Selške in Poljanske doline, Rateč in od drugod. Bohinj in Jezersko sta še vedno odrezana od sveta, v šolah ne bo pouka. Še vedno velja priporočilo civilne zaščite domačinom, naj se zaradi varnosti zadržujejo v zaprtih prostorih. Zaradi neposredne nevarnosti močnega vetra in podrtih dreves so v ponedeljek na območju občine Preddvor tudi sprožili sireno za splošno nevarnost. Na Obali so narasle vode zalile številne objekte in ceste, močan veter je odkrival strehe in podiral drevesa na Notranjskem in Kočevskem.

Veter bo oslabel, zaradi padavin možnost poplav

Veter bo danes oslabel, vendar pa bo do večera v zahodni in severozahodni ter deloma v osrednji Sloveniji padla večja količina padavin, kar bo povzročilo razlivanje rek in povečanje poplavnih območij.

Danes zjutraj in čez dan bodo reke ponovno porasle. Poleg že poplavljenih površin bodo reke pričele poplavljati na območjih pogostih poplav najprej na severozahodu in kasneje v večjem delu države.

Poplavna območja bodo predvidoma obsežnejša kot v ponedeljek ob Vipavi, Ljubljanici, Kolpi, ter na Notranjskem in Dolenjskem krasu. Ponovno bodo poplavile reke ob obali in reka Reka.

Pričeli bosta poplavljati Sava in Krka. Razlijejo se lahko reke s povirji v Polhograjskem, Cerkljanskem in Škofjeloškem hribovju ter vodotoki s povirji na Pohorju.

B. R.