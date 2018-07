Nagrada državljan Evrope Čebelarski zvezi Slovenije

Prepričala je s projektom svetovnega dneva čebel

29. junij 2018 ob 14:41

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Potem ko je svet letos prvič praznoval svetovni dan čebel, je zdaj Čebelarska zveza Slovenije, pobudnica tega projekta, prejela nagrado državljan Evrope. "Verjamem, da bo svetovni dan čebel postal gibanje – gibanje za čebele, za opraševalce, za hrano, za zeleni planet," je ob tem dejal prvi mož zveze Boštjan Noč.

Nagrado državljan Evrope Evropski parlament vsako leto podeljuje posameznikom, združenjem in organizacijam za posebne dosežke pri tistih dejavnostih, ki spodbujajo boljše medsebojno razumevanje ter tesnejše povezovanje med državljani članic ali krepijo čezmejno in mednarodno sodelovanje v EU-ju. Čebelarsko zvezo je za nagrado predlagalo vseh osem evropskih poslancev iz Slovenije – Lojze Peterle, Tanja Fajon, Franc Bogovič, Igor Šoltes, Patricija Šulin, Ivo Vajgl, Romana Tomc in Milan Zver. Osrednja slovesnost bo 9. oktobra v Bruslju.

Na slovenski podelitvi v Ljubljani je evropski poslanec Lojze Peterle poudaril, da se je zaradi slovenskih prizadevanj okrepila zavest, da so čebele ogrožena vrsta in da "moramo stopiti skupaj, če želimo to živalco rešiti". Slovenija je po njegovem mnenju dokazala, da "niso pomembni kvadratni kilometri ali milijoni, ampak prava ideja in pravi cilj".

Kmetijski minister, ki opravlja tekoče posle, Dejan Židan se je zavzel za nadaljnje delo pri zaščiti čebel: "Brez opraševalcev ne moremo preživeti, opraševalci pa ne bodo preživeli, če bodo sprejeti le dokumenti. V ozadju je dosti dela, ki ga je nujno treba opraviti."

Predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč pa je ob prejemu nagrade povedal, da je bilo v začetku procesa razglasitve svetovnega dneva čebel (prvič smo ga praznovali letošnjega 20. maja) precej pomislekov o sposobnostih in zmožnostih čebelarske zveze in Slovenije za tak podvig. A tudi danes Noč verjame, da "ni junaka v Sloveniji in na svetu, ki bi rekel ne čebelam, ne zelenemu razvoju in ekologiji". Verjame, da bo svetovni dan čebel postal gibanje in da se bo njegovo praznovanje vse bolj razširilo po svetu.

VIDEO Nagrada Čebelarski zvezi Slovenije

A. S.