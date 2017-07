Po požaru na deponiji še vedno odsvetovano "intenzivno" gibanje na prostem

Obrata morda ne bo več

24. julij 2017 ob 12:14

Zalog - MMC RTV SLO/STA

Na požarišču deponije v Zalogu končujejo z gašenjem, kriminalisti bodo kmalu začeli preiskavo. NIJZ je medtem izdal navodila okoliškim prebivalcem, kako ravnati na prostem in z izpostavljenimi rastlinami.

Gašenje končujejo z zmanjšanim številom gasilcev, ostalo jih je le še dober ducat. S preiskovanjem kraja požara bodo danes začeli kriminalisti, so potrdili na Policijski upravi Novo mesto.

NIJZ izdal nova priporočila

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je objavil dodatna priporočila prebivalcem. Prebivalcem odsvetujejo intenzivno gibanje na prostem in uporabo zrelih vrtnin, ki so bile izpostavljene dimu. Otroci naj se ne dotikajo predmetov, ki bi lahko bili onesnaženi. Najmlajše je treba opozarjati in nadzorovati, da si umazanih rok ne dajejo v usta. Nujno je tudi dobro umivanje rok.

Prav tako svetujejo, da pred uporabo solate, paradižnika, bučk, kumar, radiča, blitve, špinače, rukole, peteršilja, zelene in paprike z vrtov prebivalci počakajo na rezultate analiz in objavo nadaljnjih navodil.

Glede vrtnin in sadja, kot so na primer fižol, krompir, korenček, jabolka in slive, prebivalcem svetujejo, da upoštevajo navodila uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Pokošeno travo zavreči

Na NIJZ-ju še svetujejo, da onesnaženo travo na vrtovih in zelenicah prebivalci pokosijo in zavržejo. Zeleni odpadki, kot so pokošena trava, povrtnine in listje, ne sodijo na kompost. Prebivalci naj zbrani kapnici ob prvem dežju po požaru preprečijo vtok meteorne vode s strehe ali druge zbiralne površine v zbiralnik.

Fizične aktivnosti odsvetovane

Odsvetujejo tudi intenzivno gibanje, športne in rekreativne prireditve na prostem na območjih, kjer se še vidi in voha dim iz tleče deponije. Ravno tako naj prebivalci tovrstnih aktivnosti ne izvajajo na prašnih površinah, ki so bile pod vplivom požara.

Odpiranje oken in zračenje prostorov je treba prilagajati smeri vetra, ki širi dim in smrad iz požarišča, še opominjajo na NIJZ-ju.

Naj prah ne zaide v hišo

Po aktivnostih na prostem pred vstopom v domovanje na NIJZ priporočajo stepanje prahu z obleke in čiščenje ali menjavo obutve, da bi čim manj prahu in zemlje zanesli v bivalne prostore. Pred vstopom v bivalne prostore je treba z mokro krpo obrisati tudi hišne ljubljenčke in poskrbeti, da se ti ne zadržujejo na onesnaženih območjih, dokler ta niso očiščena.

Svetujejo tudi čiščenje onesnaženih zunanjih površin, ki so bile izpostavljene požaru, posebno pozornost pa je treba nameniti površinam, na katerih se zadržujejo otroci. Mokre krpe oz. papirnate brisače naj prebivalci po čiščenju odložijo v plastične vreče in zavržejo med komunalne odpadke.

Obrata morda ne bo več

Svetniki Občine Straža so si v nedeljo ogledali kraj požara. Po napovedih župana bodo predvidoma v četrtek sklicali izredno sejo, pred tem pa morajo preveriti, kdaj bodo dobili rezultate vseh meritev.

Prve meritve so v petek sicer pokazale, da v zraku ni bilo škodljivih snovi, dovoljena vsebnost delcev PM10 pa ni bila presežena. Meritve izcedne vode s požarišča so pokazale, da je ta onesnažena, hkrati pa so meritve vode v bližnji Krki pokazale, da reka ni onesnažena.

Občina tudi še ni bila v stiku z lastnikom podjetja Ekosistemi, ki se je v petek sicer pisno odzvalo, da imajo vsa okoljevarstvena in druga uporabna dovoljenja. Izjave o vzrokih požara še niso dali, potekata še kriminalistična in forenzična preiskava. Odzvali se bodo, ko bodo znane vse okoliščine o nastanku požara.

Na deponiji obrata družbe Ekosistemi v Zalogu pri Novem mestu je zagorelo v četrtek popoldne. Novomeški in okoliški gasilci so uspeli požar v večernih urah omejiti, od petka zjutraj pa nadaljujejo gašenje. Več vaščanov so zaradi dima in možne prisotnosti drugih nevarnih plinov evakuirali. Ti so se lahko v petek zvečer vrnili na domove.

Al. Ma.