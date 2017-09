Policisti odkrili vzrok požara v Kemisu - šlo naj bi za samovžig snovi

Požar ni bil podtaknjen

5. september 2017 ob 20:03

Vrhnika - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Po štirih mesecih so končno znani prvi, sicer še skopi izsledki policijske preiskave požara v podjetju Kemis na Vrhniki. Preiskava je izključila možnost kaznivega dejanja.

Policisti so ugotovili, da je Kemis pri poslovanju upošteval vse predpisane standarde in postopke, kar so tudi že ugotovili inšpektorji v preteklih mesecih - odločb za odpravo pomanjkljivosti namreč niso izdali.

"Kar pa je najpomembnejše, kar so policisti odkrili, je vzrok požara - šlo naj bi za samovžig snovi v enem izmed kontejnerjev. Torej požar ni bil posledica kaznivega dejanja, da bi ga na primer nekdo podtaknil, kot so predvidevali v Kemisu," je za TV Slovenija poročala Erika Pečnik Ladika.

Policisti so svoje izsledke predali okrožnemu državnemu tožilstvu in čakajo nadaljnja navodila.

Sanacija Tojnice se nadaljuje

Sicer pa se v podjetju trenutno pripravljajo na drugi del sanacije potoka Tojnica. Tokrat so jim pomoč obljubili tudi tisti strokovnjaki, ki so pri prvem delu sanacije to odklonili, ker naj bi Agencija RS za okolje (Arso) dala premalo časa za načrt sanacije. Tokrat naj bi bilo časa dovolj, je še dodala Pečnik Ladika.

Delo na pogorišču ni imelo posledic

V vrhniškem podjetju za hranjenje in predelavo nevarnih odpadkov Kemis je zagorelo 15. maja. Na dan požara so skladiščili 1.402 ton odpadkov, od tega dobrih 948 ton nevarnih odpadkov. Med drugim so imeli v Kemisu skladiščeno tudi eno tono pesticidov.

Zaradi požara so tamkajšnji prebivalci več dni tožili o dihalnih težavah, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pa so ljudem zaradi onesnaženosti odsvetovali uživanje hrane z bližnjih vrtov in njiv. Pozneje se je izkazalo, da je bil najbolj onesnažen bližnji potok Tojnica, zdravstvenih posledic pa ni bilo za zaposlene v Kemisu, ki so več mesecev delali na pogorišču strupenih odpadkov in so bili najbolj izpostavljeni posledicam požara.

T. H.