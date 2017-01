Poudarki Z Nacionalnega inštituta za javno zdravje sporočajo, da virus aviarne influence tipa A (H5N8) ni nevaren za ljudi Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Nacionalni veterinarski inštitut je potrdil, da je bil poginuli labod, ki so ga našli v Sečovljah, okužen z virusom H5N8. Foto: BoBo Sorodne novice "Slovenija je otok sredi poplave ptičje gripe" Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Potrjen primer ptičje gripe tudi na Obali

Ptičjo gripo so doslej potrdili le na Štajerskem

25. januar 2017 ob 19:59

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Nacionalni veterinarski inštitut je potrdil, da je bil poginuli labod, ki so ga našli v Sečovljah, okužen z aviarno influenco. Bolezen, ki so jo doslej potrdili le na Štajerskem, so tako prvič odkrili na novi lokaciji.

Zato je državno središče za nadzor bolezni odredilo, da se na območju Kopra izvajajo enaki ukrepi, kot so se doslej na območjih Maribora, Ptuja, Murske Sobote, Celja in Novega mesta. Perutnino in ptice v ujetništvu je treba zadržati v zaprtih prostorih oziroma na način, da se prepreči stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi. Zaradi dobrobiti se lahko vodni perutnini omogoči dostop do vode, vendar je treba preprečiti stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi.

Največje tveganje za prenos ptičje gripe na perutnino in ptice v ujetništvu prinašajo neposreden stik z okuženo živaljo ter z virusi kontaminirani krma in voda. Prenos je možen tudi z obutvijo, obleko in opremo, ki je bila v stiku z okuženim materialom.

Do zdaj so pristojni organi potrdili primer ptičje gripe pri štirih labodih, ki so jih našli na Pragerskem. Z virusom ptičje gripe pa sta bila okužena tudi labod, ki so ga našli v Mariboru, in labod, ki so ga našli ob Ptujskem jezeru. Z Nacionalnega inštituta za javno zdravje sporočajo, da virus aviarne influence tipa A (H5N8) ni nevaren za ljudi, kljub temu pa svetujejo previdnost pri morebitnem stiku s prostoživečimi pticami.

L. L.