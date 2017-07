Prva polovica leta druga najbolj vroča v zadnjih 130 letih

Zemlja se segreva

22. julij 2017 ob 12:16

Washington - MMC RTV SLO/STA

Prva polovica leta 2017 je bila druga najbolj vroča v več kot 130-letni zgodovini meritev, saj je bila povprečna temperatura Zemlje med januarjem in junijem 14,4 stopinje Celzija, kar je 0,9 stopinje nad povprečjem 20. stoletja.

Neobičajno vroč je bil tudi letošnji junij, saj je bil ta mesec tretji najbolj vroč med vsemi juniji v obdobju od 1880 do 2017, povprečje 20. stoletja (15,5 stopinje Celzija) pa je presegel za 0,8 stopinje. Rekordno vroč je bil sicer lanski junij, na drugem mestu pa je junij leta 2015, je izmerila ameriška agencija za oceane in ozračje (NOAA).

Letošnji junij je tako 41. zaporedni junij in 390. zaporedni mesec, ki je vsaj nominalno po temperaturi presegel povprečje 20. stoletja, poudarjajo v NOAA.

Led vse bolj izginja

Znanstveniki agencije opozarjajo še, da je bilo območje pokritosti z ledom na Arktiki junija 7,5 odstotka manjše od povprečja iz obdobja 1981-2010 in šesto najnižje za ta mesec, odkar so leta 1979 začeli satelitska merjenja. Na Antarktiki je bilo ledu za 6,3 odstotka manj od povprečja, opazili pa so tudi drugo najmanjšo pokritost za junij po letu 2002.

Globalna temperatura kopnega je bila četrta najvišja za junij, temperatura morja pa tretja najvišja. Še posebej močno se segrevata Afrika in Evropa; prva je imela svoj najbolj vroč junij doslej, Evropa pa drugega. Za Južno Ameriko je bil ta junij tretji, za Azijo osmi, za Severno Ameriko 10., za Oceanijo pa šele 50. najbolj vroč v zgodovini meritev.

Rekordi na več delih sveta

V preteklosti je globalne temperature navzgor potiskal predvsem pojav El Niño, ki je bil še posebej močan lani. Zato je po ocenah znanstvenikov še toliko bolj zaskrbljujoče, da letošnje leto brez El Niña prekaša skoraj vsa druga doslej.

Rekordne temperature so med drugim namerili v Mehiki, zahodni Evropi, vzhodni Rusiji, vzhodni Afriki in na vzhodu Kitajske. V ZDA so imeli drugi najbolj vroč začetek leta.

A. P. J.