Raziskava: Populacija medvedov se je v osmih letih povečala za tretjino

4. oktober 2017 ob 15:19,

zadnji poseg: 4. oktober 2017 ob 16:08

Na Biotehniški fakulteti so ocenili, da je v Sloveniji konec leta 2015 živelo približno 564 medvedov. Populacija pa se je od leta 2007 povečala približno za tretjino.

Slovenski strokovnjaki zaključujejo raziskavo, s katero ugotavljajo številčnost medvedov v Sloveniji in na Hrvaškem s pomočjo molekularne genetike.

Raziskavo so izvedli v okviru EU projekta Life Dinalp Bear, ki ga vodi Zavod za gozdove Slovenije. Številčnost medvedov je ugotavljala ljubljanska biotehniška fakulteta, pomagali pa so jim nepoklicni in poklicni lovci ter revirni gozdarji, ki so intenzivno zbirali vzorce po celotnem življenjskem območju rjavega medveda.

Metoda genetskega vzorčenja je bila v Sloveniji prvič izpeljana leta 2007, z njo pa so prvič na osnovi trdnih znanstvenih podatkov ocenili številčnost medvedov pri nas. Tokratna raziskava je pokazala, da v Sloveniji živi približno 564 medvedov (95-odstotni interval zaupanja 533-598).

Glede na prejšnjo oceno, narejeno v letu 2007 s podobnimi metodami, se je tako do konca leta 2015 populacija medvedov pri nas dvignila za 33 odstotkov. "Ocena velja za konec leta 2015, ko se je izvajalo zbiranje vzorcev na terenu, in predstavlja najnižjo številčnost v letu, ko je končan odvzem in brez nove generacije, ki se je skotila v brlogih pozimi 2015/2016. Glede na oceno iz leta 2007, narejeno s podobnimi metodami, se je populacija medvedov pri nas dvignila za 33 odstotkov, kar pa se ni odražalo v škodah in konfliktih s to vrsto, katerih zabeležena številčnost med letoma 2007 in 2015 v splošnem ni naraščala," so zapisali avtorji raziskave.

Hiter monitoring medvedov

Raziskovalci z Biotehniške fakultete so imeli ob oceni številčnosti medvedov še en pomemben cilj, in sicer izboljšati laboratorijske metode do ravni, ki bo omogočala hiter in stroškovno sprejemljiv dolgoročen genetski monitoring medvedje populacije.

Zaradi tega so v laboratorijsko delo vpeljali najsodobnejše metode, ki jih znanost v tem trenutku ponuja. Tako verjetno kot prvi v svetu uporabljajo naslednjo generacijo sekvenciranja DNK-ja za genotipizacijo neinvazivnih genetskih vzorcev velike prostoživeče populacije, kar predstavlja velik metodološki preboj na tem področju.

