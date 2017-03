Sanacija Sečoveljskih solin bo končana do konca leta

Dela so začeli že pred 15 leti

26. marec 2017 ob 16:38

Portorož - MMC RTV SLO

V Krajinskem parku Sečoveljske soline poleg obnovitvenih in vzdrževalnih del na solnih poljih, ki potekajo ročno, brnijo tudi stroji. V okviru sanacijskega programa urejajo levi breg Drnice, dela pa bodo končali do konca leta.

V okviru sanacijskega programa, za katerega bo ministrstvo za okolje in prostor odštelo dobra dva milijona evrov, bodo zgradili 650 metrov zidu in 550 metrov nasipov. Dela so začeli že pred 15 leti, uredili dostop do obale, poplave v letu 2008 pa so cesto odnesle. Obnovitvena dela so znova začeli pred osmimi leti, do konca leta pa naj bi jih sklenili, pravi vodja projekta Vito Mavrič in dodaja: "Na reki Dragonji se je pokazala nova težava, saj se je posedlo približno 470 metrov nasipa, tako da imamo letos že v načrtu izdelavo dokumentacije in nato sanacijo tega nasipa v prihodnjem letu."

Tudi družba Soline končuje obnovo nasipov, uredili naj bi tudi priveze ob Drnici. Zahtevnejši zalogaj pa bo zaposlitev novih solinarjev. Vodja pridelave v družbi Soline, Dario Sau: "Objavili bomo razpis za 14 novih solinarjev za dobo šest mesecev. Upam, da jih bomo dobili in da nam bo uspelo letošnjo sezono preživeti."

Solno polje ima 24 kristalizacijskih bazenov in meri od 140 do 160 kvadratnih metrov. V posezonskem obdobju 10 solinarjev skrbi za 26 solnih polj. Po prvomajskih praznikih pa naj bi vsak solinar skrbel za svoje solno polje.

G. K., Vesna Potočar Godnič, Radio Slovenija