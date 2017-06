V občini Kuzma toča poškodovala pridelke in drevje

Največ škode v Matjaševcih in Doliču

22. junij 2017 ob 12:18

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Med bolj prizadetimi območji zaradi sredinega neurja je občina Kuzma, kjer je močno neurje s točo v velikosti oreha poškodovalo del pridelka na poljih in sadno drevje, močan veter pa je ruval tudi drevesa.

Kot je pojasnil župan Jožef Škalič, ki si je ogledal posledice neurja, je toča padala v pasovih, tako da ni poškodovana celotna občina. Nekaj škode je toča povzročila tudi v vaseh Trdkova in Gornji Slaveči.

"Poškodovanih je veliko posevkov, zlasti buče na poljih, soja in ostale povrtnine ter sadno drevje in vinska trta," je povedal Škalič. Ocenjujejo, da je toča poškodovala od 20 do 100 odstotkov pridelka, vendar bo komisija na teren odšla šele naslednji teden, saj vremenske napovedi kažejo "alarmantno sliko" tudi v prihodnjih dneh.

V velikosti oreha

Po besedah župana je bila toča na območju občine Kuzma v velikosti oreha oz. manjšega jajca. "Na določenih območjih je padala suha toča, ki je povzročila največ škode, drugod pa je padala skupaj z dežjem. Tam sta bili toča in škoda manjši. Izruvanega pa je tudi veliko drevja, zato javni komunalni delavci na terenu čistijo prehodnost cest in poti," je še pojasnil Škalič.

Gasilci so čistili tudi obcestne prepuste, ki so bili zamašeni zaradi močnega naliva in nanosa raznih odpadkov, je še poročala uprava za zaščito in reševanje.

Neurje tudi nad Ptujem

Močno neurje je v sredo popoldan zajelo tudi območje ptujske občine. Veter in meteorna voda sta poškodovala več objektov in podirala drevesa. "Javna infrastruktura nima dovolj kapacitet, da bi lahko odvedla vse padavine. Voda je tako povzročila precej škode na cestni infrastrukturi, na javnih poteh in lokalnih cestah, več ali manj so bile vse makadamske poti precej razrite, zalila pa je tudi nekaj kleti" je pojasnil vodja sekretariata in poveljnik civilne zaščite ptujske občine Janez Merc. Po ujmi so že posredovali gasilci, ki so pokrili strehe, odstranili podrta drevesa in iz kleti izčrpali vodo.

V občini Cirkulane je neurje z močnim vetrom in nalivi podiralo drevesa. Gasilci so s cest odstranili in razžagali 42 dreves in s folijo in nadomestnimi strešniki prekrili dve stanovanjski hiši. Izčrpali so še vodo iz zalitega čebelnjaka ter očistili mulj in gramoz s cest.

Močan veter je povzročal preglavice tudi v občini Videm, kjer so gasilci s 400 kvadratnimi metri folije pokrili sedem streh razkritih stanovanjskih hiš. S cest so odstranili in razžagali 10 podrtih dreves.

V občinah Zavrč, Videm in Hajdina je bila zaradi neurja nekaj časa motena oskrba z električno energijo, so še sporočili z uprave za zaščito in reševanje. Močna neurja so sicer po celotnem območju severovzhodne Slovenije podirala drevesa in odkrivala strehe, meteorne vode so zalivale kletne prostore.

Al. Ma.