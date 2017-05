Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Neurje je povsem razdejalo Moskvo. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Močan veter pustošil po Moskvi

Sunki vetra tudi do 110 kilometrov na uro

29. maj 2017 ob 21:55

Moskva - MMC RTV SLO

V Moskvi je popoldne divjalo hudo neurje, v katerem je po nekaterih podatkih umrlo najmanj 11 ljudi. Močan veter, ki sta ga spremljala naliv in toča, je ruval drevesa in različne predmete premetaval naokrog.

Ob tem je poškodovanih še najmanj 70 ljudi. "Uničujoče neurje je podrlo več sto dreves. Izvajamo vse potrebne ukrepe, da omilimo posledice nesreče. Sožalje družinam in prijateljem umrlih," je na Twitterju sporočil župan Moskve Sergej Sobjanin. Sunki vetra so dosegali hitrosti tudi do 110 kilometrov na uro, piše BBC.

Poročila o številu žrtev se razlikujejo. BBC navaja zdravstvene uradnike, ki poročajo o številki 11. Če bo število žrtev potrjeno, bo to najhujše neurje v ruski prestolnici v več kot sto letih. "Zaradi neurja in vetrov na severovzhodu, jugozahodu in vzhodu Moskve so na pešce padala drevesa ter jih pet ubila. Močan veter je poškodoval znak za ustavljanje avtobusa, ki je padel na starejšega moškega in ga ubil na mestu," so sporočili iz ruskega preiskovalnega odbora. Starejši moški je bil ubit na avtobusni postaji. Dva človeka sta umrla, ko je na njuno hišo padlo drevo.

Vremenske težave so povzročile ogromno preglavic tudi na moskovskih letališčih, kjer so številne lete prestavili. Ustavil se je tudi hitri vlak na letališče Vnukovo, saj so morali delavci umakniti drevesa s proge. Poškodovano je ogromno električnih kablov.

T. J.