V Sloveniji veliko čebelarjev, a malo medu

5 čebelarjev na 1000 prebivalcev

16. maj 2018 ob 13:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Sloveniji je več kot 10.000 čebelarjev, kar pomeni, da jih je skoraj pet na 1000 prebivalcev, a čeprav smo po številu čebelarjev v vrhu Evropske unije, medu pridelamo bolj malo.

Slovenija je ena najmanjših pridelovalk medu v Evropski uniji. Slovenski čebelarji so lani pridelali okoli 805 ton medu oziroma 38 odstotkov manj kot predlani. Največ, rekordnih 2550 ton medu, so slovenski čebelarji pridelali leta 2001, leta 2014, ko ga je bilo najmanj, pa le 471 ton, so izračunali na državnem statističnem uradu.

Stopnja samooskrbe z medom je bila v letu 2016 59-odstotna, kar pomeni, da čebelarji z domačim pridelkom zadostijo za približno polovico domače porabe. Slovenci sicer letno porabimo malo več kot kilogram medu na prebivalca, kar se v zadnjih 15 letih po ugotovitvah statistikov ni bistveno spreminjalo.

Največ medu uvozimo iz Hrvaške in Nemčije

Slovenija je lani izvozila za 1,4 milijona evrov medu, kar je največ po letu 2000. Daleč največ ga je izvozila na Japonsko, in sicer 72-odstotni delež vsega izvoza. Medtem smo uvozili za štiri milijone evrov medu. Največ ga je prišlo iz Hrvaške in Nemčije, iz vsake po 17 odstotkov celotne količine uvoženega medu.

Povprečna letna drobnoprodajna cena za kilogram medu je lani doma dosegla 9,64 evra, kar je skoraj 40 odstotkov več kot v letu 2003, ko je bilo treba za kilogram medu v povprečju plačati 5,91 evra.

V nedeljo, 20. maja, bo svet po zaslugi Slovenije prvič zaznamovan svetovni dan čebel. Namenjen je krepitvi zavedanja o pomenu čebel za človeštvo. Različne prireditve ob tej priložnosti potekajo že več kot en mesec, vrhunec bodo dosegle konec tega, ko bodo potekale svetovna čebelarska konferenca, mednarodna ministrska konferenca in osrednja slovesnost ob svetovnem dnevu.

La. Da.