Zaradi plazu zaprt del avtoceste in mejni prehod Gruškovje

Vreme se umirja

16. december 2017 ob 10:09

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Prebivalci območij pogostih poplav, ki so to noč še morda trepetali zaradi novih padavin, si lahko oddahnejo. Po podatkih Agencije za okolje (Arso) se je višina vode na poplavljenem območju Ljubljanskega barja ustalila.

Obseg poplavljenih površin se bo tam danes še ohranjal, so zapisali pri Arsu. Vodostaj na ojezerjenem Planinskem polju in Cerkniškem jezeru se je v zadnjih 24 urah povišal za okoli 25 oziroma 10 cm, danes pa se bo trend naraščanja zmanjšal. Gladine se bodo nekoliko povišale tudi na drugih ojezerjenih kraških poljih na Notranjskem in Dolenjskem krasu, še sporočajo.

Reka Kolpa se razliva na izpostavljenih mestih. V srednjem toku je že pričela upadati, do popoldneva pa bo še naraščala v spodnjem toku. Reka Krka se v srednjem in spodnjem toku razliva v manjšem obsegu. Njen pretok se bo tekom dneva še počasi povečeval.

V srednjem toku se na običajnih območjih razliva tudi reka Dravinja. Njen pretok se bo ustalil v prihodnjih urah.

Danes bo oblačno. Rahle padavine bodo dopoldne ponehale, najpozneje na jugu države. Pozno popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Na Primorskem bo pihala povečini šibka burja.

Plaz manjši kot pred dnevi

Zaradi plazu na glavni cesti Podlehnik-mejni prehod Gruškovje je zaprta podravska avtocesta med razcepom Draženci in Podlehnikom. Zaprt je tudi mejni prehod Gruškovje. Obvoz je mogoč prek sosednjih mejnih prehodov. Vsem, ki se odpravljajo na Hrvaško, svetujejo, naj uporabijo manj obremenjene prehode, na primer Leskovec ali Drenovec, Ormož, Središče ob Dravi ali Dobovec oziroma Rogatec.

Cesto, ki jo je zasul plaz, so sicer že očistili, a morajo strokovnjaki oceniti, ali je varno promet speljati mimo plazu.

Iz Policijske uprave Maribor so sporočili, da se je plaz, o katerem so bili obveščeni okoli 4. ure zjutraj, sprožil na istem mestu kot pred dnevi, je pa tokratni plaz manjši. Pristojne službe so zemljo in kamenje že očistile z vozišča, vendar se na plazišču še vedno proži kamenje, kar predstavlja nevarnost za udeležence v cestnem prometu. Obstaja tudi nevarnost, da se bo na vozišče vsul "rob", ki se je ustvaril nad plaziščem.

