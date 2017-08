Z "ubijalcem poletja" se konec tedna poslavlja tudi tridesetica

Prihaja hladna fronta

29. avgust 2017 ob 09:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ob koncu tedna se bo ohladilo, najvišje vrhove naših gora bo pobelil sneg, napoveduje Agencija za okolje RS (Arso).

Vremenska fronta bo naše kraje od zahoda predvidoma dosegla v soboto. Na nekaterih vremenskih portalih se ob takih avgustovskih napovedih pojavlja besedna zveza "summerkiller" oziroma ubijalec poletja, s katero opisujejo poslabšanje vremena, ki prinese padavine in znatni padec temperature.

"Summerkiller ni ravno neka priljubljena slovenska beseda. Ampak, da - konec tedna prihaja hladna fronta, ki bo končala poletno obdobje," nam je povedal dežurni prognostik Janez Markošek, na katerega smo se obrnili na Arsu.

Poletna vročina se torej zares poslavlja. "Septembra tudi klimatsko niso več mogoče. Na začetku meseca je še lahko 30 stopinj Celzija, potem pa je tega konec. Dnevi so krajši in posledično so daljše noči, ko se ozračje ponoči ohladi in zelo visoke temperature ni več pričakovati," je pojasnil Markošek. "Pa saj je bilo dolgo vroče," se je posmejal.

Na svidenje, tridesetica

"Na začetku septembra pa bo poleg tega še zračna masa hladna iznad Severnega morja, zato bo temperatura pač taka, zgodnjejesenska," je pojasnil. Dodal pa je, da se bo vreme po nekaj dneh nato izboljšalo in spet bo več sonca. "Tako da se bo temperatura spet povzpela tja do 25 stopinj, ampak 30 pa ne bo več," je pojasnil.

Količine padavin, ki nam jih bo prinesla tokratna hladna fronta, še ni mogoče napovedati, jih bo pa po Markoškovih besedah v nedeljo več kot v soboto.

Dnevi, ki sledijo

Danes bo sicer sončno, kljub jutranji megli ali nizki oblačnosti po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišja dnevna temperatura bo od 24 do 28, na Primorskem do okoli 30 stopinj Celezija. Jasno bo tudi jutri, najnižja jutranja temperatura bo od 8 do 14, ob morju 17, najvišja dnevna od 26 do 31 stopinj Celzija.

V četrtek bo precej jasno, zapihal bo jugozahodni veter. V petek bo v vzhodni polovici Slovenije še dokaj sončno, pihal bo jugozahodnik. V zahodni in delu osrednje Slovenije pa se bo pooblačilo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine, deloma plohe in nevihte.

Vremenska fronta bo naše kraje od zahoda predvidoma dosegla v soboto. Za njo bo k nam dotekal hladnejši zrak, prehodno bo nad srednjo Evropo nastal šibak anticiklon. Konec tedna bo najverjetneje spremenljivo do pretežno oblačen. Občasno bodo padavine, pogostejše in izrazitejše v zahodni in deloma v osrednji Sloveniji. Hladneje bo. Razvoj vremena po nedelji je še negotov, od ponedeljka do srede bo vreme še nestanovitno.

T. H.