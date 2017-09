Zaradi dežja na vzhodu mogoče poplave, nevarnost zemeljskih plazov

Dež bo vztrajal do srede zjutraj

19. september 2017 ob 11:45,

zadnji poseg: 19. september 2017 ob 15:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zaradi močnega deževja naraščajo vodotoki po vsej državi, predvsem v vzhodni polovici. Večja količina padavin, ki je v teh dneh zajela Slovenijo, pa je povečala verjetnost pojava zemeljskih plazov.

Večja količina padavin, ki je v teh dneh zajela Slovenijo, je povečala verjetnost pojava zemeljskih plazov predvsem v vzhodni polovici države, lahko pa tudi v drugih predelih, opozarja Geološki zavod Slovenije.

Prebivalci na rizičnih območjih in predvsem tam, kjer so se v preteklosti že pojavljali zemeljski plazovi, naj bodo pozorni na dogajanja v tleh nad in pod objekti, zgrajenimi na pobočjih ali tik ob njih. Še posebej naj bodo pozorni na sveže razpoke v opornih zidovih, posedanje in zdrse zemljine, ter tudi na znake zamakanja vode na zemljišču, so še zapisali na geološkem zavodu.

Obilne padavine

Od ponedeljka zvečer do torka zjutraj je v večjem delu Slovenije padlo od 20 do 40 litrov dežja na kvadratni meter, padavine pa bodo vztrajale do srede zjutraj. Do takrat bo po večini države padlo še od 25 in 30 litrov dežja na kvadratni meter, krajevno pa lahko pade tudi do 70 litrov na kvadratni meter.

Zaradi močnega dežja so reke v vzhodni Sloveniji že začele poplavljati, poplave pa se bodo širile ob Dravinji, Sotli, Pesnici, Ščavnici ter nekaterih rekah in potokih v Pomurju. Na ravninah je mogoče popravljanje rek v širšem obsegu, opozarjajo na agenciji za okolje (Arso). Močneje bodo narasle tudi Sava, Savinja in Drava v spodnjem toku. Savinja in Drava se bosta danes popoldne razlivali na izpostavljenih mestih.

Ponovno bodo poplavili reka Krka in njeni pritoki, zlasti v spodnjem toku Krke lahko pričakujemo poplave v širšem obsegu. Ljubljanica bo poplavljala na Ljubljanskem barju v območju pogostih poplav. Povečale se bodo tudi površine ojezerjenih kraških polj, še dodajajo na Arsu.

Dež bo vztrajal do srede zjutraj, ko se bo na zahodu delno zjasnilo. Sreda bo tako pretežno oblačna, v vzhodni in osrednji Sloveniji pa bo še občasno rahlo deževalo. V četrtek in petek se nam obeta sončno vreme z občasno oblačnostjo v vzhodni Sloveniji.

, T. H.