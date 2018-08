Bo Marjan Šarec potrjen za novega predsednika vlade?

Štiri ure in pol so predvidene za razpravo

17. avgust 2018 ob 07:41

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

Poslanci bodo na izredni seji odločali, ali bo Marjan Šarec postal deveti predsednik vlade. Zagotovljenih naj bi imel 52 glasov, a ker je glasovanje tajno, njegova koalicija pa manjšinska, bo dokončna odločitev jasna popoldne.

Predlog Šarčeve kandidature za predsednika vlade so vložili poslanci petih strank - LMŠ, SD, SMC, DeSUS in SAB, ki se dogovarjajo o oblikovanju prihodnje vlade. Podporo pa so Šarcu napovedali tudi v Levici, ki bo z morebitno manjšinsko vlado sodelovala projektno.

Posebnost slovenske ureditve je dvakratno glasovanje o vladi v državnem zboru. Če bo Šarec izvoljen, bo moral listo ministrskih kandidatov v DZ vložiti v 15 dneh. Koalicija se že usklajuje o kadrovskih rešitvah, kandidati bodo morali biti najprej zaslišani in potrjeni pred pristojnimi parlamentarnimi odbori. DZ bo prihodnji teden ustanovil delovna telesa, ki bodo zaslišala ministrske kandidate. Če bo šlo brez zapletov, naj bi vlado dobili čez slab mesec.

Za razpravo imajo poslanci danes predvidene štiri ure in pol. Predsednik državnega zbora Matej Tonin tudi predlaga, da bi bilo odločanje o novem premierju edina točka današnje seje. Nadaljevala bi se v četrtek, ko bi odločali o dveh podpredsednicah državnega zbora - kandidatki sta Tina Heferle iz LMŠ-ja in Monika Gregorčič iz SMC-ja. Nato bo z mesta predsednika DZ-ja odstopil tudi sam. Šest strank je namreč v četrtek vložilo predlog za širitev dnevnega reda seje z glasovanjem o Toninovi razrešitvi, a je Tonin sporočil, da bo odstopil, ko bosta izvoljeni podpredsednici DZ-ja.

Izredno sejo DZ-ja lahko v živo spremljate od 10. ure dalje na TV Slovenija 3 in prek RTV4D.

A. S.