Celovec gostil zasedanje skupnega odbora Slovenija - avstrijska Koroška

Slovenska narodna manjšina v središču pozornosti

7. julij 2017 ob 19:07

Celovec - MMC RTV SLO/STA

Ob robu četrtega zasedanja skupnega odbora Slovenija - avstrijska Koroška sta zunanji minister Karl Erjavec in deželni glavar avstrijske Koroške Peter Kaiser spregovorila tudi o položaju slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem.

V okviru zasedanja je bila sprejeta skupna izjava, ki potrjuje obojestransko namero za nadaljevanje in še dodatno krepitev sodelovanja na vseh področjih skupnega delovanja.

Skupni odbor se je pred plenarnim zasedanjem sešel na treh ločenih tematskih omizjih, na katerih so obravnavali teme s področja gospodarstva, kulture in razvoja podeželja ter povezovanja prostora in povezovanja ljudi.

Na začetku zasedanja je zunanji minister Erjavec poudaril, da je "delo skupnega odbora s konkretnimi projekti sodelovanja pomembno za krepitev zaupanja med Slovenijo in avstrijsko Koroško, "pri čemer ima pomembno vlogo tudi slovenska narodna skupnost, ki je pomemben del koroške kulturne, družbene in gospodarske stvarnosti". Izrazil je prepričanje, da se gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Koroško dobro razvija. Slovenija in avstrijska Koroška sta pomembna trgovinska partnerja, pri čemer sta v letu 2015 realizirali 455 milijonov evrov blagovne menjave.

Tesno sodelovanje z avstrijsko Koroško

Med Slovenijo in avstrijsko Koroško poteka tesno in intenzivno sodelovanje glede izboljševanja prometnih povezav, posodobitve železniških povezav, s pomočjo rešitev v okviru skupnega odbora pa je ohranjena tudi vsakodnevna avtobusna povezava med Ljubljano in Celovcem. Na področjih gospodarstva in turizma potekajo številni projekti EU-ja v okviru Evropskega teritorialnega sodelovanja, pričakuje pa se, da bo v prihodnjih razpisih prijavljenih še več projektov, ki bodo plod sodelovanja med partnerji iz Slovenije in avstrijske Koroške, so še sporočili z MZZ-ja.

Najintenzivnejše sodelovanje poteka na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Bogato sodelovanje poteka tudi na področjih, ki so posebnega pomena za slovensko narodno skupnost na avstrijskem Koroškem - pri izobraževanju, kulturi, športu, socialni dejavnosti in razvoju podeželja.

Slovenska narodna manjšina v središču pozornosti

Erjavec in Kaiser sta na dvostranskem srečanju ob robu zasedanja osrednjo pozornost namenila položaju slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem.

"Pomembno je, da morebitne težave uspešno rešujemo skozi dialog," je poudaril Erjavec. Deželni glavar avstrijske Koroške je v pogovoru odprl vprašanje statusa pripadnikov nemško govoreče skupine v Sloveniji. Minister Erjavec je poudaril, da je njihov status urejen z ustavo in so jim zagotovljene vse individualne manjšinske pravice.

Erjavec manjšini obljubil podporo in pomoč

Financiranje in delovanje slovenske glasbene šole, standardi na področju predšolske vzgoje, dodatne dvojezične krajevne oznake in uspešnost pri prijavi na projekte čezmejnega sodelovanja so bila med vprašanji, ki so jih na pogovoru z ministrom odprli predstavniki koroških Slovencev. Minister je sogovornikom obljubil podporo in pomoč in jih spodbudil k nadaljnjemu dobremu delovanju in prizadevanjem za zagotovitev pravic.

Po navedbah avstrijske tiskovne agencije APA je Erjavec danes v Celovcu tudi izrazil nasprotovanje Slovenije okrepljenemu nadzoru na avstrijskih mejah. Ta po njegovem mnenju ni nujen in bi otežil življenje na obeh straneh meje.

Sa. J.