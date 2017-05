Cerar: Drugi tir ni predvolilna tema, ampak projekt za Slovenijo

Predsednik vlade na družabnem dogodku SMC-ja ob 3. obletnici stranke

26. maj 2017 ob 21:34

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Vlada deluje v polni moči in se tudi v kriznih situacijah skuša odzvati po najboljših močeh, je dejal predsednik SMC-ja in premier Miro Cerar, ki je ob robu družabnega dogodka ob 3. obletnici SMC-ja spregovoril tudi o drugem tiru in prodaji NLB-ja.

Cerar je tako poudaril, da postopek prodaje NLB-ja vodi SDH, pričakuje pa, da bo v kratkem prejel tudi ustrezne informacije o teh postopkih. "Slovenija spoštuje zaveze, vendar hkrati pričakujem, da ne bo prišlo do takšne prodaje, kjer bi bili naši davkoplačevalci znova oškodovani," je poudaril.

Spomnil je, da je bilo sanaciji NLB-ja namenjenih veliko sredstev. Zato si po njegovih besedah ne moremo privoščiti, da prodaja "tega vložka ne bi prinesla nazaj". Sicer pa je po Cerarjevi oceni "pravi čas za prodajo", saj mora Slovenija spoštovati zaveze, ki jih je dala prejšnja vlada.

Glede dogodka v Kemisu je ponovil, da je bila vlada prek pristojnih ministrstev in institucij ves čas dejavna. Tudi sam pa se zaveda, da je bila komunikacija preslaba. "Ni bilo dovolj sporočanja državljankam in državljanom, občanom Vrhnike in drugim," je priznal. Je pa dodal, da je tudi sam obiskal Vrhniko, se seznanil s stanjem in zahteval, da se na vladi o tem poroča.

"Drugi tir je projekt za Slovenijo"

Premier pričakuje, da bodo vse tri koalicijske stranke spoštovale svoje zaveze glede drugega tira. Dogovorili so se, da ta projekt naprej peljejo skupaj, dvakrat so ga z absolutno večino potrdili v parlamentu, za projektom pa stoji tudi vlada. "Gre za izredno pomemben projekt za celotno Slovenijo. Z njim se bo še močneje umestila na transportni zemljevid Evrope," je povedal. Po njegovi oceni je zadnji čas, da to storijo, v nasprotnem primeru "bomo ostali slepo črevo v Srednji Evropi in izgubili vse mogoče potenciale in prednosti, ki nam jih daje geografski položaj".

Odzval pa se je tudi na očitke DeSUS-a, da Cerar skuša odgovornost za projekt prevaliti na poslance. "Ta izjava je bila res zelo nenavadna," je dejal Cerar in dodal, da je trditev, da prelaga odgovornost za zakon na poslance, absurdna. Spomnil je, da je ob tem, ko je odgovornost pripisal DZ-ju, dodal, da tudi vlada stoji za tem stališčem. "Torej si delimo odgovornost. Odgovornosti se nikoli ne izmikam," je še zatrdil.

Cerar zadovoljen s SMC-jem

SMC je ob Zbiljskem jezeru praznoval svojo tretjo obletnico. Cerar je ob tem izrazil zadovoljstvo nad udeležbo članov in simpatizerjev na tokratnem pikniku. Veseli ga dejavnost stranke in tudi njena pozitivna naravnanost. Ključne poudarke za delo do konca leta bo SMC sicer določil na programskem svetu, ki bo junija.

L. L.