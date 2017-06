Cerar: "Naša vlada, ki jo vodi SMC, je potegnila Slovenijo iz krize"

Programska konferenca SMC-ja

10. junij 2017 ob 13:07

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Predsednik SMC-ja in vlade Miro Cerar je prepričan, da kot družba ne bomo uspešni, če po naslednjih volitvah ne bodo ostali vodilna stranka, saj bodo na oblasti stranke, ki se vračajo v preteklost in vodijo politiko spopada.

Kot je poudaril ob začetku programske konference stranke, želi SMC do volitev narediti čim več, čim več pa želi storiti tudi po volitvah. Po njegovem mnenju je SMC edina stranka, ki resnično v polni meri gleda v prihodnost Slovenije, ne pa, "kakšne kupčke si bomo nabrali ali kako bomo komu všeč". "Trudimo se, kaj bomo naredili za dobro vseh nas, tudi za naše potomce."

Ob tem je dodal, da cilj SMC-ja ni ugajati, ampak narediti čim več za Slovenijo.

Hiteti počasi in premišljeno

Geslo današnje programske konference je Naprej. Cerar si želi, da bi v prihodnjih letih in dneh šli mirno in stabilno naprej. "To bomo naredili, če bomo vrednostno in razpoloženjsko pozitivni in če bomo aktivni," je dejal.

Na očitke, da so prepočasni in neodločni, pa je odvrnil: "Če želimo biti kot družba uspešni dolgoročno, moramo hiteti počasi in premišljeno." "A to ne pomeni, da v SMC-ju in vladi nismo odločni," je dodal in navedel dosedanje uspehe vlade, kot jih vidi sam. To so ureditev javnih financ, upravljanje državnega premoženja, vzpostavitev politične stabilnosti, nižanje stopnje brezposelnosti in zaposlovanje mladih ter reforme.

Prepričan, da Slovenijo vodi v pravo smer

Opozoril je, da so nekateri voditelji Slovenije v preteklosti klicali trojko in se raje prepirali. "Prejšnje garniture so povzročile, da smo postali šibki, podrejeni in nebogljeni," je povedal in dodal, da je bila takšna Slovenija plen za tuje multinacionalke in politične akterje, ki so želeli prevzeti moč nad državo.

"Naša vlada, ki jo vodi SMC, pa je potegnila Slovenijo iz krize," je poudaril. "Če ne bomo prevladali na naslednjih volitvah in imeli pravih programskih idej, bodo prevladali tisti, ki so danes zanimivi, ker širijo neresnice in prepir, jutri pa bodo spet uničevali Slovenijo," je izjavil.

Dejal je tudi, da s tem, ko vodijo vlado, vodijo Slovenijo v pravo smer. "Pri tem moramo vztrajati. Vsak dan, vsak mesec in vsako uro je treba delati za ljudi, ne pa se iti volilni boj," je dodal.

Pri tem je poudaril, da je treba še vedno delati korake naprej, da "bodo ljudje začutili, da smo še vedno z njimi, da nam je mar za vsakega". V družbi je treba po njegovih besedah skrbeti za ranljive skupine - brezposelne, prekarne delavce, bolnike v predolgih čakalnih vrstah itd.

Proti poneumljanju ljudi

Dodal je še, da vedno bolj čuti del poslanstva SMC-ja in vlade v tem, da ne dovolijo poneumljanja Slovencev - bodisi prek rumenih medijev, s pomočjo ljudi iz ozadja, ki si želijo neumnih državljanov za uresničitev svojih zasebnih interesov.

Kot je dejal, je za napredek, vendar pa tehnologija, način informiranja in komunikacije ne smejo poneumljati ljudi.

"Naša vizija je zagotoviti kakovost življenja našim ljudem in prispevati košček v tej smeri Evropi in svetu," je dejal in dodal, da si prizadevajo za blaginjo v družbi, varnost, dobre zdravstvene in druge socialne storitve ter da bo vsakomur omogočeno delo.

T. H.