Cerar prebivalcem, ki so ostali na hrvaški strani, obljubil, da jim bo "država prišla naproti"

Obisk v Sečovljah

7. julij 2017 ob 20:05

Sečovlje - MMC RTV SLO/STA

"Tu država mora pomagati, saj je do te razmejitve prišlo brez neke krivde teh ljudi, zato jim mora država iti maksimalno naproti," je po sestanku s prebivalci, ki so o arbitražni razsodbi ostali na hrvaški strani, povedal premier Miro Cerar.

Premier je na razgovoru s tamkajšnjimi prebivalci načel številna vprašanja, od uveljavljanja pravice do zdravstvenega varstva in šolanja otrok do socialnega varstva ter prehajanja v Slovenijo. V prihodnjih tednih bodo prizadeti prebivalci lahko svoje predloge in vprašanja podali neposredno načelnikom upravnih enot, v prihodnjih mesecih pa bodo poiskali tudi ustrezne pravne in druge rešitve.

"Imamo resen namen, da jim zagotovimo čim bolj nemoteno življenje vnaprej, da bodo čim večjo raven dozdajšnjih pravic lahko ohranili," je zatrdil Cerar, ki je hkrati poudaril, da bo vlada poskušala vse te zadeve urejati v dogovarjanju s Hrvaško.

Cerar: Prizadevali si bomo za izvršitev arbitraže

"Predvsem se zdaj, ta hip ne spreminja še nič. Potem pa v prihodnjih mesecih pričakujem razgovore s Hrvaško o tem, kako bomo implementirali to odločbo razsodišča," je povedal Cerar. Kot je dodal, bo Slovenija na svoji strani storila vse, kar je treba za implementacijo arbitražne odločbe.

Glede bližnjega srečanja s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem pa je Cerar poudaril, da mora biti osrednja tema njunega pogovora izvršitev arbitražne razsodbe. O srečanju sta se premierja dogovorila le nekaj ur po sprejetju razsodbe sodišča, je spomnil Cerar: "Popolnoma jasno je, da je bil namen tega srečanja tu v Ljubljani, v Sloveniji točno ta, da se pogovarjava o arbitražni odločbi in seveda tudi, kar je za nas ključnega pomena, o implementaciji."

Cerar je dopustil tudi možnost, da se od Hrvaške zahteva spoštovanje sporazuma o maloobmejnem prometu in sodelovanju (Sops): "Tudi za Sops velja, da je to pravni akt, ki ga je treba spoštovati in jaz pričakujem, da se bo v prihodnje spoštoval."

Prebivalci o nadomestnih zemljiščih ne razmišljajo

Sestanek je predčasno zapustil Joško Joras, ki je vidno razburjen novinarjem povedal: "Sem star 67 let in ne verjamem več v pravljice." Premier po njegovem ni povedal ničesar, pač pa so se zadeve zavijale v celofan in so se obljubljali čudeži. "Jaz sem trdno prepričan, da se bo zgodba Račan-Drnovšek spremenila in naši bodo nas prej izbrisali ven, preden bomo mi lahko dojeli, kaj se je zgodilo," je dodal.

Eden izmed Jorasovih sosedov Anton Škof je pojasnil, da so jim na sestanku obljubili pravno pomoč. "Mi bi želeli, da se nam ohranijo iste pravice. So pa nam vnaprej povedali, da če to pride pod Hrvaško, da ne bo istih pravic," je dodal. Konkretno sam tako ne bi mogel več kandidirati na volitvah v Sloveniji in bo lahko glas na volitvah oddal prek konzulata ali pošte.

V njegovem primeru gre za skupno pet hiš, strnjeno postavljenih na območju krajinskega parka Sečoveljskih solin, in skupno deset ljudi. Kot so jim obljubili na sestanku, bodo sodelovali že pri pisanju interventnega zakona. O morebitnih nadomestnih zemljiščih pa je Škof odvrnil, da "o se tem sploh ne pogovarjamo".

Predsednik krajevne skupnosti Denis Fakin je srečanje ocenil kot konstruktivno, saj so se dotaknili vseh "življenjskih" vprašanj krajanov. Kot je dodal, za zdaj ni bilo nobene najave, da bi se kdor koli preselil z ene ali druge strani meje.

Sa. J.