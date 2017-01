Cerar v bran zakonu o tujcih: Razlage konvencij ne smejo ogrožati človekovih pravic

16. januar 2017 ob 15:47

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Predsednik vlade Miro Cerar je po negativnih odzivih Sveta Evrope na predlagano novelo zakona o tujcih dejal, da se niti mednarodne konvencije niti ustave ne more razlagati tako, da bi ogrožali človekove pravice in varnost naših državljanov in tudi prebežnikov.

Cerar je ob robu obiska azilnega doma v Ljubljani dejal, da je ob dejstvu, da tudi države severno od nas z bistveno večjimi nastanitvenimi kapacitetami zapirajo svoje meje in postavljajo tehnične ovire, jasno, da mora tudi Slovenija zavarovati človekove pravice tako svojih državljanov kot tudi prebežnikov.

Glede novele zakona o tujcih pa je dejal, da so pri vladi v pripravo novele vključili mednarodne pravnike in ustavne strokovnjake. Prepričan je, da bodo našli rešitev, ki je skladna z mednarodnimi in ustavnimi standardi. Obenem pa je ponovil, da nje namen zakona učinkovito upravljanje razmer v izjemnih primerih.

"Izjemni ukrepi za izjemne primere"

Kot je znano, je vlada na začetku meseca potrdila predlagano novelo zakona o tujcih, ki predvideva posebne ukrepe proti tujcem, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v državo. Po predlagani noveli bi se lahko takemu tujcu zavrnil vstop v državo, tujca, ki je v državi nezakonito, pa bi se lahko privedlo do državne meje in napotilo v državo, iz katere je prišel.

Novela je bila deležna številnih kritik od humanitarnih organizacij, pritegnila pa je tudi pozornost generalnega sekretarja Sveta Evrope Thorbjorna Jaglanda, ki je v pismu predsedniku vlade izrazil zaskrbljenost zaradi novele. Po njegovi oceni novela sproža vrsto vprašanj, povezanih z evropsko konvencijo o človekovih pravicah.

L. L.