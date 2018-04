Cerar zagotovil Makedoniji podporo pri članstvu v EU-ju in Natu

Odnosi med državami so dobri na vseh ravneh

3. april 2018 ob 20:58

Skopje - MMC RTV SLO

Slovenski premier v odstopu in makedonski premier Miro Cerar in Zoran Zaev sta v Skopju poudarila prijateljske odnose med državama. Slovenija bo še naprej podpirala Makedonijo pri vstopu med člane EU-ja in v zvezo Nato, je zagotovil Cerar.

Premier v odstopu Miro Cerar je na skupni novinarski konferenci izrazil zadovoljstvo nad stabilizacijo političnega prostora v Makedoniji, ki predstavlja temeljno predpostavko za uspešen gospodarski razvoj. Pri tem je s prstom pokazal dobro gospodarsko sodelovanje med državama, ki ga med drugim dokazuje rast blagovne menjave.

Kot je poudaril Cerar, Slovenija ostaja ena največjih vlagateljic v Makedoniji, kar dokazuje, da sta državi dobro sodelovali tudi v težkih časih. Napovedal je, da bo Slovenija še naprej podpirala dobre projekte, med drugim na področju energetike, ekologije, turizma, prehrambne industrije in kmetijstva ter jeklarske in kovinsko-predelovalne industrije.

Ob tem se je zavzel za pospešitev integracije Makedonije in drugih držav Zahodnega Balkana v EU, temeljni cilj teh držav pa mora po njegovem mnenju ostati tudi članstvo v Natu. "Zahodni Balkan je integralni del evropske družine, vprašanje integracije mora biti vsakodnevno na dnevnem redu," je poudaril in ponudil pomoč Slovenije v teh procesih. Slovenski premier je pozdravil tudi nov zagon v pogajanjih z Grčijo glede imena makedonske države.

Poročilo o napredku Evropske komisije

Obisk je umeščen tik pred objavo t. i. poročil o napredku posameznih držav, ki jih pripravlja Evropska komisija. Makedonija pričakuje, da bo komisija podala priporočilo za začetek pogajanj za članstvo v EU-ju, pričakovanjem pa se pridružuje tudi Cerar.

Makedonski premier Zoran Zaev se je Cerarju zahvalil za podporo Slovenije pri vključevanju v EU in Nato. Slovenijo je ob tem izpostavil kot dober primer gospodarskega napredka in evroatlantskega združevanja ter izrazil željo, da bi se gospodarsko sodelovanje med državama še okrepilo.

Zaev: Makedonija potrebuje podporo

Pri dialogu z EU-jem Makedonija po Zaevovih besedah potrebuje podporo mednarodne skupnosti. To, da ji ob strani stoji tudi Slovenija, je po njegovem mnenju dober temelj za nadaljnje sodelovanje na različnih področjih, članstvo Makedonije v EU-ju in Natu pa bi po ocenah Zaeva koristilo širšemu območju.

Cerar se bo udeležil tudi sprejema, ki ga slovenski veleposlanik v Makedoniji Milan Jazbec pripravlja za predstavnike slovenskega gospodarstva, zvečer pa ga bo Zaev gostil na slavnostni večerji.

Slovenskega premierja bosta v okviru obiska v sredo sprejela tudi makedonski predsednik Gjorge Ivanov in predsednik parlamenta Talat Xhaferi. Pred tem se bo z Zaevom udeležil poslovnega foruma slovenskih in makedonskih gospodarstvenikov, ki bo potekal ob robu uradnega obiska.

G. K.