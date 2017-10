Cerar znova pisal Plenkoviću, da naj nadaljujeta dialog o meji

Na vladi kmalu zakoni za uveljavitev arbitražne odločbe

17. oktober 2017 ob 12:09

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Premier Miro Cerar je v ponedeljek pisal hrvaškemu premierju Andreju Plenkoviću, da nadaljujeta dialog, je potrdila vodja poslanske skupine SMC-ja Simona Kustec Lipicer. Vlada sicer začenja implementacijo arbitražne odločitve.

Pravne službe pilijo še zadnje rešitve v svežnju zakonov za uveljavitev arbitražne odločbe. Vlada bi jih lahko obravnavala že na seji v sredo. Zunanji minister Karl Erjavec poudarja, da gre za začetek implementacije arbitražne odločbe.

Med zakonodajnimi predlogi so po navedbah koalicijskih partnerjev interventni zakon, ki rešuje položaj ljudi na obmejnem območju, predlog zakona, ki na novo v skladu z arbitražno odločbo definira državno mejo, ter tudi zakon o evidentiranju nepremičnin. Skupno naj bi bilo zakonov osem.



"Zagovarjamo, da gredo vsi zakoni v postopek v svežnju in da pride čim prej do obravnave v državnem zboru. Cilj je, da so sprejeti do 29. decembra," je po koalicijskem srečanju povedal Erjavec. Meni, da bo slej ko prej potrebno tudi sodelovanje Hrvaške, še posebej tam, kjer arbitražno sodišče nasprotuje k skupnim rešitvam.

A. S.