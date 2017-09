Plenković o pogovorih s Cerarjem v Talinu: Želimo dialog

Brez komentarja na izmenjavo Cerar-Erjavec

30. september 2017 ob 18:31

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Hrvaški premier Andrej Plenković je hrvaškim novinarjem pojasnil, da je ob robu digitalnega vrha v Talinu v Estoniji dobre pol ure govoril s slovenskim premierjem Mirom Cerarjem.

"Naš cilj je, da skozi dialog, skozi boljše razumevanje stališč tako Hrvaške kot Slovenije nadaljujemo reševanje odprtih mejnih vprašanj," je v Zagrebu na proslavi ob dnevu policije po navedbah hrvaške tiskovne agencije Hina povedal Plenković.

Plenković sicer ni želel komentirati izmenjave med slovenskim premierjem in zunanjim ministrom Karlom Erjavcem - ki ga je Cerar okaral, da njegove izjave v javnosti škodijo Sloveniji. Kot je dejal, so ti komentarji že posledica predvolilnega vzdušja. "To bomo prepustili kolegom v Sloveniji," je bil kratek Plenković.

Dodal je še, da je vabilo Cerarju na pogovore še vedno odprto in da bodo strokovnjaki obeh strani v prihodnjih tednih nadaljevali pogovore. Znova je zagotovil, da Hrvaška vztraja pri svojem stališču glede arbitraže.

Cerar je že v petek slovenskim novinarjem povedal, da ga je hrvaški kolega znova povabil v Zagreb. Na vabilo se namerava odzvati, ko bo na dnevnem redu implementacija arbitražne odločbe. Do takrat naj bi potekalo delo na strokovni ravni, ki naj bi omogočilo sestanek.

Na zasedanju v Talinu sta premierja v dvostranskih pogovorih svoja stališča glede arbitraže pojasnila tudi nemški kanclerki Angeli Merkel.

J. R.