Delavska svetovalnica poziva SDH k zaposlitvi IPS-delavcev v Luki Koper

Skupščina Luke Koper je sklicana za 30. junij

12. junij 2017 ob 15:50,

zadnji poseg: 12. junij 2017 ob 16:58

Koper - MMC RTV SLO/STA

Delavska svetovalnica je na predsednico SDH-ja Lidio Glavina naslovila poziv k sistemskemu ukrepanju glede nepravilnosti, ki se dogajajo pri delu prek izvajalcev pristaniških storitev in obenem k neposredni zaposlitvi vseh delavcev v Luki Koper.

Tako v Delavski svetovalnici predsednico uprave SDH-ja pozivajo, naj na skupščino Luke Koper uvrsti vsebinsko točko dnevnega reda "sodelovanje Luke Koper z izvajalci pristaniških storitev" s pripadajočim sklepom, da Luka Koper neposredno zaposli vse delavce, ki delo opravljajo v Luki, in obenem prekine vse pogodbe s podjetji IPS.

"Nihče si ne želi, da zaradi vseh mahinacij, ki se dogajajo v tem 'poslovnem modelu', ostanejo na čistini delavci IPS-jev. Prav zato je nujno potrebno, da se ta dva sklepa sprejmeta skupaj, tako da bodo delavci, ki so za zdaj še zaposleni pri IPS-jih, končno imeli zagotovljeno ustrezno socialno varnost," so v sporočilu za javnost izpostavili v svetovalnici.

K pregledu IPS-jev pozvala tudi parlamentarna komisija

K podobnemu ravnanju je SDH pozvala tudi parlamentarna komisija za nadzor javnih financ s sklepi, ki jih je sprejela na predlog ZL-ja. S temi sklepi komisija od SDH-ja pričakuje analizo stroškov zaposlitve delavcev neposredno v Luki Koper in prepoved zunanjega izvajanja dela v državnih podjetjih. Sklepe je komisija sprejela na podlagi ugotovitev finančne uprave, po katerih se za izvajalci pristaniških storitev razvijajo verige podizvajalcev, namenjene davčnim utajam in dvigu nedokumentirane gotovine.

V Luki Koper so spomnili, da je bilo v zadnjem letu v družbi že več inšpekcijskih in drugih nadzorov, tudi Računskega sodišča, in dodali, da izvajalci pristaniških storitev, ki imajo z Luko sklenjeno pogodbo o zagotavljanju pristaniških storitev, in njihovi neposredni podizvajalci za svoje zaposlene po ugotovitvah Fursa redno poravnavajo obveznosti od davkov in prispevkov od plač in DDV-ja.

SDH naročil revizijo

SDH je sicer skupščini Luke Koper, sklicani za 30. junij, predlagal tudi preveritev poslov z izvajalci pristaniških storitev. SDH je pri tem opozoril na ugotovitve finančne uprave, ki je opozorila na nepravilnosti na področju zagotavljanja dela in na to, da izvajalci pristaniških storitev sodelujejo z družbami, ki nimajo zaposlenih, odgovorne osebe pa niso dosegljive. SDH za skupščino predlaga sklep, po katerem bi revizijska hiša Ernst & Young preverila tovrstne posle za tri leta nazaj.



Predsednica uprave SDH-ja je pred dnevi napovedala, da bodo na skupščini zamenjali več nadzornikov, ki bodo morali urediti zadeve v podjetju, konkretnejša pa ni bila. Neuradno pa je slišati, da v SDH-ju ni enotnega stališča do kandidatov, predlagajo pa jih zadnji hip zato, da nanje ne bi bilo pripomb, poroča novinarka Radia Slovenija Nataša Urgin Tomšič.

L. L.