Drugi tir bi se dalo zgraditi ceneje, pravi opozicija, zato da referendumu

V ZL-ju bodo v DZ vložili svoj zakon o drugem tiru

16. maj 2017 ob 16:56

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Opozicijske stranke referendumsko pobudo za zakon o drugem tiru podpirajo, saj je večina prepričana, da se da projekt zgraditi ceneje. Podpise bodo pomagali zbirati tudi v SDS-u.

V izjavi za javnost je SDS-ov poslanec Ljubo Žnidar dejal, da referendum podpirajo, ker vlada in infrastrukturni minister Peter Gašperšič, ne želita prisluhniti konstruktivnim predlogom opozicije niti predlogom stroke.

Žnidar je dejal, da je bil pri pripravi vladnega projekta vprašljiv že sam vrstni red postopkov. Najprej je namreč vlada ustanovila družbo 2TDK, sledil je 200-milijonski vložek v družbo, nato pa je "menjalni korak" in priprava zakona, katerega namen je bil po oceni Žnidarja pripraviti pravno podlago, da ta koncesionar ne bo imel "nobenih obveznosti in nobenega rizika".



Poleg tega v zakonu v oči bode postavka plačila za dosegljivost. Gre za letno obvezo v višini od 30 do 40 milijonov evrov, ki jo bo po izgradnji plačevala država. V primeru plačila 30 milijonov evrov bi Slovenija v 45 letih skupaj plačala 1,35 milijarde evrov, če pa bi 45 let plačevali 40 milijonov evrov, gre za 1,8 milijarde evrov, je izpostavil Žnidar. Podpise bodo pomagali zbirati, ni pa bil jasen, ali to pomeni tudi finančno in kadrovsko podporo.

ZL bo pripravil svoj zakon

Referendum podpirajo tudi v drugih opozicijskih strankah. V ZL-ju ga vidijo kot dobrodošel pritisk na vlado, da popravi pomanjkljivosti v zakonu. Po besedah Luke Mesca se bodo zavzemali predvsem za to, da se iz zakona izključi tuj kapital, vključno z madžarskim. Treba vzpostaviti civilni nadzor nad gradnjo drugega tira, da se ne ponovi zgodba s projektom Teš 6, je poudaril.

Ocenjujejo sicer, da za odpravo pomanjkljivosti zakona obstaja hitrejša pot, zato bodo v ZL-ju v parlamentarno proceduro še sami vložili zakon o drugem tiru. Kdaj točno, Mesec še ni povedal, je pa dejal, da bo to kmalu.

NSi bi projekt ustavil

Alenka Bratušek, predsednica Zavezništva, medtem meni, da referendum ne bo rešil težave in da Slovenija drugi tir potrebuje. A ob tem opozarja, da je vlada tri leta spala in zdaj želi z odgovornostjo pritiskati na civilno iniciativo. Očitala ji je tudi aroganco, ker je zakon dala v parlamentarno obravnavo po hitrem postopku. Kako in če sploh bodo sodelovali v referendumski kampanji, če do nje pride, se v Zavezništvu še niso odločili.

Tudi v NSi-ju po besedah Zvonka Laha referendum podpirajo, ne bodo pa med organizatorji. Si pa prizadevajo, da se ustavi po njihovi oceni predrag projekt. "Mi smo za to, da se stvar ustavi, ponovno premisli in da se gradita dva tira naenkrat za pol nižjo ceno," je dejal Lah. Pri tem je pojasnil, da obstajajo vsaj še tri različice projekta drugi tir, zato bi bilo po njegovih besedah dobro vse predstaviti, jih ovrednotiti in se odločiti, katera je najugodnejša.

