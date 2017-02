DZ: Prva obravnava zakona o vajeništvu

Uvedba vajeništva je predvidena prihodnje leto

16. februar 2017 ob 08:16

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Državni zbor bo prvič obravnaval zakon o vajeništvu, s katerim želi vlada poklicno izobraževanje mladih približati potrebam delodajalcev. Poskusna uvedba vajeništva je predvidena za šolsko leto 2017/2018.

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, kjer so zakon pripravili, za prvo leto načrtujejo vključitev vajencev v štiri programe srednjega poklicnega izobraževanja: oblikovalec kovin-orodjar, kamnosek, mizar in gastronom hotelir.

Na ministrstvu so napovedali, da bodo vajeniško obliko izobraževanja uvedli postopno. Pilotno jo bodo preizkusili na omejenem številu programov in za omejeno število vajencev, šol in delodajalcev. Vajenec bo imel status dijaka, ki se usposablja na delovnem mestu najmanj 50 odstotkov izobraževalnega programa.

Vključitev v vajeništvo po zakonskem predlogu ne bo obvezna ne za delodajalce ne za dijake. Vključeni pa bodo tisti delodajalci, ki bodo imeli prosta vajeniška delovna mesta in bodo za izvajanje vajeništva izpolnjevali vse zahtevane pogoje. V dijaški in študentski organizaciji zakonu niso naklonjeni, saj po njihovem mnenju sledi interesu gospodarstva in ne vajencev.

Na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije so zakon pozdravili, a hkrati opozorili, da je ministrstvo spreminjalo predlog brez dogovora z zbornico, zato z zakonom niso povsem zadovoljni.

G. C.