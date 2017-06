Erjavec: Hrvaška bo slej ko prej spoznala, da ji ne preostane drugega kot spoštovati pravo

Arbitražni postopek se bliža koncu

18. junij 2017 ob 18:05,

zadnji poseg: 18. junij 2017 ob 19:03

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Razsodba arbitražnega sodišča naj bi bila vse bližje, veliko vprašanje pa bo, kako se bo odločba implementirala v praksi. Zunanji minister Karl Erjavec meni, da bo Hrvaška na koncu odločbo morala spoštovati.

Slovenska stran se na implementacijo arbitražne odločbe pripravlja v okviru medresorske skupine, ki jo sestavljajo predstavniki vseh ministrstev, ki bodo kakor koli vpeti v izvajanje odločbe. In dela bo veliko - od geodetskih meritev, sprememb v zemljiški knjigi, veliko dela čaka ministrstva s področja kmetijstva, okolja in prostora, infrastrukture.

"In ne gre samo za ministrstva, gre tudi za druge državne organe in seveda lokalne skupnosti, ki mejijo s Hrvaško, ki bodo morali spremeniti svoje občinske akte. Tako da moram reči, da te priprave tečejo okviru medresorske skupine, imamo pripravljenih več scenarijev in mislim, da smo pripravljeni na samo razglasitev odločbe in tudi na njeno implementacijo," je v pogovoru za TV Slovenija povedal Erjavec.

S papirnatim, torej zakonodajnim prilagajanjem, naj ne bi bilo težav, bolj se bo zaradi hrvaškega stališča do arbitraže, po pričakovanjih zapletalo na terenu - recimo ob demarkaciji ali določanju meje v naravi, kjer navadno v posebni skupini delujejo člani obeh držav.

"Kar se tiče zakonodajnega dela, bomo lahko takoj začeli s spremembami ustreznih predpisov. Kar se pa tiče implementacije v naravi, tukaj pričakujemo, da bo potrebno tudi sodelovanje hrvaške strani. Glede na to, da pričakujemo, da bodo morali prepoznat arbitražno odločbo, mislim, da to ne bi smela biti težava," je ocenil zunanji minister.

Slovenija se ne namerava umikati

Na drugih ministrstvih in uradnih institucijah so glede priprav zelo skopi. Pravijo namreč, da gre za zaupne informacije. Slovenska stran bo torej spoštovala arbitražno odločbo, tudi, če bo v nekaterih delih za Slovenijo neugodna. Naše stališče je namreč znano: enkrat za vselej je potrebno rešiti to vprašanje med obema državama. A, vsaj neuradno, je moč slišati, umikali se ne bomo od nikoder, vse do takrat, ko svojih korakov ne bo začela izvajati tudi hrvaška stran. Se morda zato lahko ponovijo scene iz leta 2006, ko so najbolj sporna mejna območja varovale tudi posebne policijske enote? Predstavniki obeh državnih vrhov pozivajo k preudarnosti, a seveda je slovensko stališče glede spoštovanja arbitražne odločbe povsem drugačno od hrvaškega.

"Mi bomo storili implementacijo tako, da ne bi prihajalo do incidentov, prepričani pa smo, da bo Hrvaška slej ko prej morala privoliti v spoštovanje arbitražne odločbe, tako da jaz ne pričakujem, da bodo zaradi tega kakšne večje napetosti, večji incidenti. Temu se bomo izognili. Mi verjamemo v mednarodno pravo, spoštovanje zavez in mislim, da bo hrvaška stran slej ko prej spoznala, da ji kaj drugega tudi ne preostane," je prepričan Erjavec.

Uvedba bo še zelo dolgotrajna

Glede na zavezo obeh držav bi se morala implementacija začeti v šestih mesecih po izreku razsodbe. V prvih dneh bo največ dela gotovo imelo zunanje ministrstvo, ki bo moralo poskrbeti za natančno razlago razsodbe na podlagi katere bodo nato ostale pristojne institucije lahko začele s svojim delom.

"Pomembno je to, da se implementacija arbitražne odločbe začne. Zagotovo bo nekaj časa lahko izgubljenega zaradi težav s hrvaško stranjo, ki za zdaj ne priznava arbitražne odločbe. Vendar po tem, ko bo videla tudi hrvaška stran, da je potrebo spoštovat mednarodne pogodbe, arbitražni sporazum, ki je bil podpisan 2009 in še vedno velja in vse ostalo, bo pač potekala ta aktivnost povezana z arbitražno odločbo," je napovedal.

Seveda pa bo implementacija po tem, prvem koraku, še zelo dolgotrajen proces, ki bo odprl številna vprašanja. Takrat se bodo recimo reševala vprašanja okrog kmetijskih subvencij, pa okrog državljanstev in zaščite slovenskih državljanov, ki bi lahko pristali na hrvaški strani meje, pomembno bo tudi prilagajanje šolskega sistem na območjih, ki bodo po človeški plati najbolj na udaru zaradi razsodbe arbitražnega sodišča.

A. Č., Gregor Drnovšek, TV Slovenija