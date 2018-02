Selitev ameriškega veleposlaništva v Jeruzalem že maja

Palestinci selitev označujejo za konec rešitve dveh držav

23. februar 2018 ob 20:17,

zadnji poseg: 23. februar 2018 ob 21:29

Washington,Jeruzalem - MMC RTV SLO, Reuters

Ameriško zunanje ministrstvo je napovedalo, da bodo maja, ob 70. obletnici države Izrael, ZDA svoje veleposlaništvo v Izraelu iz Tel Aviva preselile v Jeruzalem.

Novo veleposlaništvo bo sprva v prostorih trenutnega konzulata v jeruzalemski četrti Arnona v bližini meje med Zahodnim in Vzhodnim Jeruzalemom, do konca leta 2019 pa se bo veleposlaništvo preselilo v novo poslopje, za katero zunanje ministrstvo še išče ustrezno lokacijo.

Visoki predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva Steven I. Goldstein je sporočil, da je ameriški zunanji minister Rex Tillerson v četrtek podpisal varnostni načrt za selitev veleposlaništva v Jeruzalem, kar je bila še zadnja ovira za uresničitev odločitve predsednika Donalda Trumpa za selitev, poroča časnik Washington Post.

Ameriški podpredsednik Mike Pence je še pretekli mesec v izraelskem parlamentu dejal, da bodo veleposlaništvo preselili do konca leta 2019.

Selitev veleposlaništva sovpada s 70. obletnico Izraela. 14. maja 1948 je oče izraelske države David Ben Gurion razglasil ustanovitev neodvisne države Izrael, ki je temeljila na odločitvi Združenih narodov o delitvi palestinske države na judovski in arabski del.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je napoved o selitvi veleposlaništva pozdravil kot "velik dan za ljudi Izraela". "Odločitev predsednika Trumpa, da ameriško veleposlaništvo preseli v Jeruzalem na prihajajoči dan neodvisnosti sledi zgodovinskemu priznanju Jeruzalema za izraelsko prestolnico. Hvala predsednik Trump za vaše vodstvo in prijateljstvo," je v izjavi zapisalo izraelsko veleposlaništvo v Washingtonu.

Palestina: Selitev je konec za rešitev dveh držav

Palestina se je na prva poročanja o selitvi že predtem odzvala z ogorčenjem in sporočila, da bo to uničilo možnost t. i. rešitve dveh držav med Izraelom in Palestino. Zaradi Trumpovega priznanja Jeruzalema za prestolnico Izraela na Zahodnem bregu in v Gazi vsak teden potekajo protesti Palestincev, na današnjih protestih so izbruhnili spopadi med protestniki in varnostnimi silami.

Palestinska osvobodilna organizacija (PLO) je odločitev o datumu selitve označila za provokacijo. Dan razglasitve izraelske neodvisnosti 14. maja 1948 namreč sami imenujejo nakba oziroma dan katastrofe.

"Odločitev ameriške administracije, da prizna Jeruzalem za izraelsko prestolnico in izbere dan katastrofe palestinskih ljudi za datum selitve, je huda kršitev mednarodnega prava," je povedal drugi mož PLO-ja Saeb Erekat. Posledica tega bo "uničenje rešitve dveh držav, kot tudi provokacija za vse Arabce", je poudaril.

Ko bo konzulat v Jeruzalemu uradno razglašen za veleposlaništvo, bodo imeli veleposlanik David Friedman in več sodelavcev pisarne tako v Tel Avivu kot v Jeruzalemu. Pozneje bodo veleposlaništvo preselili v nove prostore v Jeruzalemu, ki pa jih morajo še zgraditi.

Finančna sredstva, ameriški mediji poročajo o 500 milijonih dolarjev, bodo prispevali tudi zasebniki. Med njimi se je po poročanju CBS News že ponudil magnat Sheldon Adelson, velik finančni podpornik Trumpa.

Izrael nezakonito okupira Vzhodni Jeruzalem

Palestinci zahtevajo Vzhodni Jeruzalem, na katerem Izrael nezakonito gradi judovske naselbine, za prestolnico svoje države. Izrael vztraja, da mu pripada celotni Jeruzalem, čeprav je zahodni del mesta osvojil leta 1948, vzhodni pa je pod izraelsko vojaško okupacijo, ki jo Združeni narodi označujejo za protizakonito, od leta 1967.

J. R.