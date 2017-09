Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Mednarodni strokovnjaki ocenjujejo, da bi lahko bile, če bi bi prišlo do vojaške intervencije, posledice hude in bi Severna Koreja lahko povzročila za 30 milijonov žrtev, tako mrtvih kot ranjenih, je navedel Erjavec. Foto: Reuters Erjavec je pojasnil, da je bil vlom v slovensko-veleposlaništvo v Bruslju izveden skrajno profesionalno. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Erjavec za rešitev severnokorejske krize po diplomatski poti

Ključno vlogo lahko odigra Kitajska, meni minister

13. september 2017 ob 11:19

Ljubljana - MMC RTV SLO

Severnokorejski jedrski program predstavlja resno grožnjo, ne samo za regionalno okolje, ampak tudi za celotno mednarodno skupnost, je na seji odbora za zunanjo politiko ocene mednarodnih strokovnjakov povzel Karl Erjavec, ki rešitev vidi v diplomaciji.

Zunanji minister je v odgovoru na poslansko vprašanje podpredsednice odbora Julijane Bizjak Mlakar (DeSUS), ki ga je povprašala predvsem o napovedih, kako se bo razvijala severnokorejska kriza, še dejal, da mednarodni strokovnjaki ocenjujejo, da bi lahko bile, če bi bi prišlo do vojaške intervencije, posledice hude in bi Severna Koreja lahko povzročila za 30 milijonov žrtev, tako mrtvih kot ranjenih.

Kot je dodal zunanji minister, bi lahko bila Evropska unija primeren sogovornik pri reševanju severnokorejske krize, ključno vlogo pa lahko odigra Kitajska. Kot pozitivno je Erjavec izpostavil dejstvo, da je Kitajska v ponedeljek v Varnostnem svetu Združenih narodov podprla najnovejše sankcije proti Severni Koreji. Povedal je še, da so zunanji ministri EU na neformalnem zasedanju v estonski prestolnici opozorili, da sankcije proti Severni Koreji ne smejo dodatno prizadeti prebivalstva, ki že tako živi v slabih razmerah, ter da je Severni Koreji treba onemogočiti dostop do ustrezne tehnologije in materialov za jedrsko orožje.

Horvata skrbijo vlomi v veleposlaništva

Predsednika OZP Jožefa Horvata (NSi) so zanimale okoliščine nedavnega vloma v slovensko veleposlaništvo v Bruslju in je nanj naslovil prošnjo o pisnem poročilu o varovanju objektov slovenskih diplomatsko-konzularnih predstavništev (DKP) in rezidenc ter vlomih in poskusih vlomov v DKP od leta 2014 do danes. "Člani OZP moramo biti natančno seznanjeni s tem, kako so varovani objekti DKP, tudi v luči prihajajočih proračunskih razprav," je utemeljil Horvat.

Erjavec je pojasnil, da je bil vlom v Bruslju izveden skrajno profesionalno in dodal, da so vlomilci iz sosednje, prazne stavbe naredili luknjo skozi meter debel zid in vnaprej vedeli, kje so vse kamere in senzorji. Dodal je, da je šlo za visoko organizirano, profesionalno skupino, ki pa ni ničesar odnesla.

"Cilj je bil, da bi prišli do strežnika, a vlomilcem ni uspelo priti do teh prostorov. Cilj je bil priti v naš informacijski sistem. Belgijska policija izvaja postopke v zvezi s tem, več podatkov pa slovenska stran nima," je še dejal. Dodal je, da bodo v prihodnjem letu dodatna proračunska sredstva namenjena za varovanje DKP, v ospredju pa so mesta, kjer so teroristične grožnje najbolj verjetne, kot so Bruselj, Pariz in London.

Zakaj Slovenija ni podprla pogodbe o prepovedi jedrskega orožja?

Podpredsednika OZP Branislava Rajića (SMC) je zanimalo, zakaj se Slovenija pred dvema mesecema v ZN ni udeležila glasovanja o mednarodni pogodbi o prepovedi jedrskega orožja. Erjavec je pojasnil, da Slovenija ni podprla te pogodbe, ker je njeno stališče, da že imamo dve pogodbi in je treba doseči realizacijo teh dveh ključnih pogodb. Gre za pogodbo o prepovedi jedrskih poskusov in pogodbo o neširjenju jedrskega orožja. "Še tretji dokument ne bo prispeval k temu, da bi res dosegli prepoved jedrskih poskusov. Angažma je potrebno dati na ti dve že obstoječi pogodbi," je pojasnil Erjavec.

Ponovno je bilo na seji OZP govora tudi o slovenskem priznanju Palestine. Zunanji minister je ponovil, da Slovenija podpira rešitev dveh držav, vlada pa je odločila - kar je tudi dogovor znotraj EU -, da se gre v priznanje Palestine, če to naredita dve ali več držav. "Če bi Slovenija kot edina v tem trenutku priznala Palestino, bi to imelo v moralnem smislu veliko težo, konkretno pa se ne bi nič spremenilo," je v odgovoru na vprašanje poslanca Kamala Izidorja Shakerja (SMC) dejal Erjavec. Kot je še pojasnil, sta v bližnjevzhodnem mirovnem procesu ključni tako ZDA kot Rusija, EU pa lahko pritiska, da se proces razvija. "Smo ujetniki različnih interesov", je priznal.

T. K. B.