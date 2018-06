Geder bi vojakom plačal povečan obseg dela, finančno ministrstvo o tem ne ve nič

Vojska kadrovsko podhranjena

7. junij 2018 ob 16:04

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Načelnik generalštaba Slovenske vojske (SV) Alan Geder je izdal ukaz o izplačilu povečanega obsega dela in delovnih obremenitev, kar pomeni 19 odstotkov, so sporočili z ministrstva za obrambo.

Zakon ne opredeljuje časovnih omejitev izplačila po 59. členu zakona o službi v Slovenski vojski, traja pa, dokler so posebne obremenitve in povečan obseg, torej do popolnega številčnega stanja stalne sestave oziroma zmanjšanja zahtev po opravljanju zakonsko predpisanih nalog, so sporočili z ministrstva za obrambo.

Načelnik generalštaba Alan Geder je z ukrepom seznanil ministrico Andrejo Katič.

Kadrovska podhranjenost

Številčno stanje stalne sestave SV je doseglo spodnjo kritično mejo glede na določila srednjeročnega obrambnega programa. V SV je trenutno 6.727 pripadnikov, torej jih manjka že skoraj 1.000. "Trenutno nespremenjen obseg del in nalog SV opravlja bistveno manj pripadnic ter pripadnikov, ki so zato toliko bolj obremenjeni," so poudarili na ministrstvu.

Da lahko SV opravi vse z zakonom predpisane naloge in tudi dodatne, kot so varovanje zelene meje, vzdrževanje tehničnih ovir, reševanje v gorah, helikopterska nujna medicinska pomoč in prevozi človeških organov pri Slovenija Transplantu, so po navedbah ministrstva pripadniki nadpovprečno obremenjeni: "Opravljajo povečan obseg dela in ob posebnih obremenitvah."

Na ministrstvu menijo, da so v skladu z vizijo načelnika generalštaba, ki jo je predstavil ob prevzemu dolžnosti, nujni takojšnji ukrepi: "Tako bo SV lahko še naprej opravljal vse z zakonom določene vojaške naloge v domovini in tiste, ki se jim je Republika Slovenija zavezala v okviru mednarodnih organizacij." Pripadniki SV bodo podrobna pojasnila o ukazu dobili "po liniji poveljevanja in kontrole".

Finančno ministrstvo o tem ne ve nič

S finančnega ministrstva pa so za Slovensko tiskovno agencijo sporočili, da z odločitvijo načelnika niso seznanjeni. "Finančnih učinkov omenjenega ukrepa ne poznamo. Ker dodatnih finančnih sredstev v proračunu za to ni, pričakujemo, da so sredstva za to načrtovana v finančnem načrtu ministrstva za obrambo," so zapisali.

Sicer srednjeročni obrambni program za obdobje 2016-2020 določa glavne usmeritve delovanja in razvoja obrambnega sistema. Za opravljanje zakonsko določenih nalog dokument predvideva 7.600 pripadnikov stalne sestave, kadrovski načrt vlade za leto 2018 pa 7.254.

"Z začasnim vpoklicem pogodbene rezerve maja in junija so bili zaposleni v SV delno razbremenjeni. Vpoklic traja le do konca dousposabljanja do konca junija za preverjanje pripravljenosti bataljonske bojne skupine 72. brigade," so še opozorili na obrambnem ministrstvu.

Al. Ma.