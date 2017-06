Kaj bodo glede prodaje NLB-ja sklenili na vladi?

Bo kupnina povrnila sredstva davkoplačevalcev?

6. junij 2017 ob 16:33

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Slovenski premier je sklical koalicijski vrh, na katerem razpravljajo o prodaji NLB-ja. Predsednik DeSUS-a Karl Erjavec in vodja SD-jevih poslancev Matjaž Han dvomita, da bo banka prodana.

Premier Miro Cerar je v izjavi za medije pred srečanjem s koalicijskimi voditelji spomnil, da so soočeni z "zatečeno situacijo", saj je odločitev o prodaji sprejela prejšnja vlada. Takšne odločitve sam ne bi sprejel, je pa zdaj treba spoštovati zaveze, ki so bile dane Bruslju, je povedal.

Prav tako je po njegovih besedah treba oceniti, katere so pozitivne in negativne plati odločitve za prodajo ali proti njej. Koalicija danes še ne bo sprejela dokončne odločitve, saj bo to vlada kot skupščina SDH-ja storila v četrtek. "Nikakor ne smemo sprejeti odločitve, ki bi znova prizadela naše davkoplačevalce, tako kot so bili prizadeti v prejšnjih obdobjih," je dodal Cerar.

Podobno meni tudi vodja poslanske skupine SMC-ja Simona Kustec Lipicer, in sicer da "ne smemo iti v prodajo zaradi prodaje same", hkrati pa je izrazila potrebo po soglasni koalicijski odločitvi.

"Ceneni populizem" Alenke Bratušek?

Cerarja ob tem preseneča, da želi Alenka Bratušek iz poslanske skupine nepovezanih poslancev v DZ-ju sprožiti razpravo o dokapitalizaciji NLB-ja na komisiji za nadzor javnih financ. Omenjena komisija DZ-ja naj bi namreč na sredni seji na pobudo poslanske skupine nepovezanih poslancev razpravljala o ustreznosti višine dokapitalizacije bank v letu 2013 oziroma o tem, ali je bila ta previsoka.

Predsednik vlade se ob tem sprašuje, ali gre za "ceneni populizem" ali pa za resen dvom o tem, kaj je sama kot premierka naredila v prejšnjem mandatu. Tudi ta vidik je po besedah Cerarja treba preučiti. "Ko se neka zadeva obravnava na tako pomembnem parlamentarnem odboru, to vpliva tudi na proces prodaje," je opomnil.

Sicer pa so vodje koalicijskih poslanskih skupin na predsednika komisije Andreja Širclja že naslovili dopis, v katerem predlagajo preložitev seje zaradi neustrezno pripravljenega gradiva.

Bo prodaja povrnila sredstva davkoplačevalcev?

DeSUS medtem vztraja pri stališču, da bi morali s prodajo dobiti povrnjena sredstva davkoplačevalcev in še kakšno premijo, je pred sestankom dejal Karl Erjavec. Glede na dosedanjo razpravo pa se boji, da bo takšna cena težko dosegljiva. Ob tem je opomnil, da bodo o tem govorili tudi na sredni klavzuri stranke DeSUS. Po njegovem mnenju bo v četrtek na vladi sprejeta odločitev, da se "postopek prodaje NLB-ja ne bo nadaljeval".

Vodja poslanske skupine SD-ja Matjaž Han pa je poudaril, da bi bilo pri prodaji NLB-ja treba doseči kar najvišjo mogočo ceno. Če bi vlada odločila, da po ponujeni ceni banke ne proda, pa bi se država morala v Evropski komisiji izpogajati, da ta ne bi prodajala hčerinskih bank na Balkanu.

Že po tem, da je SDH odločitev preložil na vlado, se po Hanovih besedah vidi, da gre za zahteven primer. "Zdaj moramo politično na to odgovoriti," je pojasnil in napovedal, da bodo glede na trenutne pogoje njihovi ministri na vladi verjetno proti prodaji.

