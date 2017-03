Kandidati za fiskalni svet prepričali parlamentarno komisijo

Komisija izglasovala podporo brez razprave

16. marec 2017 ob 18:21

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Parlamentarna mandatno-volilna komisija se je danes brez razprave odločila DZ-ju predlagati, naj za predsednika fiskalnega sveta imenuje Davorina Kračuna, za člana pa Alenko Jerkič in Tomaža Peršeta.

Ministrica za finance Mateja Vraničar Erman je poslancem povedala, kako so potekali postopki izbire kandidatov, ter opisala njihove glavne kompetence. "Za izvajanje zakona o fiskalnem pravilu je imenovanje zelo pomemben korak," je poudarila ter dodala, da so tokrat izbrali kandidate, ki jih odlikuje ne le strokovna ustreznost, temveč tudi to, da lahko v DZ-ju dobijo široko podporo.

Kljub podpori brez razprave se je glasovanje zavleklo, saj so nekateri poslanci glasovanje pogojevali s tem, da komisija na seji sprejme tudi odločitev o kandidatih za ustavne sodnike. Proti temu je protestiral poslanec Združene levice Matjaž Hanžek, ki je prepričan, da je podpora brez razprave dokaz, da gre za vnaprej dogovorjeno trgovino s kandidati za ustavne sodnike in fiskalni svet, saj sicer komisija razpravlja "ure in ure o kandidatih za mnogo manj pomembna mesta."

Jurša: Dogovor je nujen

Glavni akterji v poltiki zanikajo trgovanje s kandidati za fiskalni svet, je pa Franc Jurša (DeSUS) poudaril, da je pri kandidatih za fiskalni svet, ki potrebujejo najmanj 60 glasov, nujen dogovor, saj koalicija dvotretjinske večine nima. Ob tem je spomnil, da je bil razpis pri kandidatih za fiskalni svet objavljen štirikrat.

Slovenija bi morala fiskalni svet, katerega glavna naloga bo ocenjevanje vzdržnosti in skladnosti javnofinančne politike s fiskalnim pravilom, dobiti še pred koncem leta 2015. A se je zapletlo, saj dva javna poziva nista pripeljala do ustreznih kandidatov, na razpisu marca lani izbrani kandidati pa niso dobili zadostne podpore v DZ-ju.

L. L.