Pahor kot četrtega kandidata za ustavnega sodnika predlagal Rajka Kneza

Seznam štirih kandidatov je že na poti v državni zbor

15. marec 2017 ob 15:38,

zadnji poseg: 15. marec 2017 ob 15:47

Ljubljana - MMC RTV SLO

Predsednik republike Borut Pahor je sestavil seznam štirih kandidatov za ustavne sodnike. Poleg Mateja Accetta, Klemna Jakliča in Marijana Pavčnika je kandidat tudi Rajko Knez. Vsi kandidati si obetajo široko politično podporo.

Predsednik republike Borut Pahor je po pogovoru s političnimi strankami prepričan, da ima seznam kandidatov široko "čezkoalicijsko" politično podporo. To je potrdil tudi vodja poslanske skupine SDS-a Jože Tanko, ki meni, da je Pahorjev predlog uravnotežen. Rajka Kneza, sicer rednega profesorja na mariborski pravni fakulteti, kot primernega kandidata ocenjujejo tudi v DeSUS-u, kjer so mu izrekli soglasno podporo.

V SMC-ju se o podpori Knezu še niso izrekli. Kot je povedala vodja poslanske skupine SMC-ja Simona Kustec Lipicer, bodo o podpori še razpravljali, je pa dejala tudi, da so z njim že uspešno sodelovali pri pripravi gradiva za vpis pravice do pitne vode v ustavo.

Tudi v SD-ju se bodo o seznamu kandidatov še odločili, je povedal vodja poslanske skupine Matjaž Han in dodal, da v stranki nekatere kandidate podpirajo, drugi pa so "pod vprašajem". O podpori Knezu se morajo odločiti tudi v opozicijskem NSi-ju in skupini nepovezanih poslancev, kjer pa preostalih treh kandidatov ne podpirajo.

ZL moti vtis politične trgovine

Predlaganih štirih kandidatov ne podpirajo v opozicijskem ZL-ju, kjer nasprotujejo predvsem načinu, po katerem se vodi postopek. Moti jih namreč, da daje postopek vtis politične trgovine, saj naj bi po poročanju nekaterih medijev koalicija podprla opoziciji všečne kandidate za ustavno sodišče v zameno za podporo opozicije pri kandidatih za fiskalni svet.

V ZL-ju zato predlagajo, da se o ustavnih sodnikih glasuje na drugi seji kot o kandidatih za fiskalni svet. Očitkom o politični trgovini pa se je pridružil tudi nepovezani poslanec Bojan Dobovšek.

Glasovanje že na marčevski seji?

Preostale stranke glasovanju o ustavnih sodnikih in fiskalnem svetu na isti seji ne nasprotujejo. Han in Tanko sta prepričana, da bi obe glasovanji lahko opravili že na marčevski seji, medtem ko je Kustec Lipicerjeva meni, da to časovno ne bo izvedljivo. Glede konflikta med glasovanjem o ustavnih sodnikih in fiskalnem svetu pa Tanko pravi, da je pri obeh postopkih pomembno, da je med strankami dovolj zaupanja in volje za sodelovanje.

Predsednik republike je v državni zbor že poslal seznam štirih kandidatov za ustavne sodnike, ob tem je dejal, da kandidati izpolnjujejo strokovne kriterije in vzbujajo zaupanje. Vsi štirje kandidati se bodo še pred glasovanjem v državnem zboru predstavili tudi javnosti.

Knez strokovnjak za pravo EU-ja

Rajko Knez je sicer redni profesor na pravni fakulteti v Mariboru in član meddržavnega sodišča v Haagu. Deluje na področju evropskega, civilnega in nekaterih področij upravnega prava. Poleg znanstvenoraziskovalnega dela je bil dejaven pri nastajanju nekaterih predpisov in zakonodaje v Sloveniji, predvsem tistih, ki jih zahteva zakonodajalec Evropske unije, ko gre za prenos direktiv v nacionalno zakonodajo.

L. L.