Karitas lani razdelil 3.500 ton hrane in pomagal 165.000 ljudem

Karitas potegnil črto pod leto 2017

12. april 2018 ob 16:25

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V različne programe Slovenske karitas je bilo lani vključenih skoraj 165.000 ljudi, od tega 30.000 otrok in 49.000 starejših. V programih je sodelovalo 11.000 prostovoljcev.

Slovenska Karitas je potegnila črto pod leto 2017 in izide predstavila na novinarski konferenci v Vrbju pri Žalcu. Njen generalni sekretar Cveto Uršič je poudaril naslednjo izkušnjo: pri svojem delu z ljudmi v stiski v zadnjih letih ugotavljajo, da se med njimi povečuje število posameznikov, ki živijo sami.

"Praviloma nimajo socialne mreže in se srečujejo z dolgoletno brezposelnostjo ali še nikoli niso bili zaposleni. V nekaterih primerih se kot posledica ali vzrok za revščino pridružujejo še težave v duševnem zdravju, vedenjske težave ali zasvojenost, zato se težko vključujejo v obstoječe oblike aktivnega zaposlovanja," ugotavlja Uršič.

Ob tem je opozoril na to, da je vse več tudi gospodinjstev z rednimi zaposlitvami, ki zaradi nizkih prihodkov potrebujejo materialno pomoč. Med njimi so v porastu tudi mlade družine, ki se srečujejo z akutnimi obolenji in težkimi boleznimi.

Ker se razmere od lani niso bistveno spremenile, so v omenjeni humanitarni organizaciji znova pozvali k spodbujanju takega okolja in sistemskih rešitev, v katerem bodo delavci dostojno plačani za svoje delo, pa tudi k izvajanju programov zaposlovanja tistih ljudi, ki so že več let brez dela in imajo zdravstvene ali druge omejitve in tako ne sodijo v programe aktivne politike zaposlovanja.

Nekaj številk

Po besedah sodelavca Karitasa Petra Tomažiča je lani v njihovih dejavnostih sodelovalo skoraj 11.000 prostovoljcev, ki delujejo v 458 župnijskih karitasih. Ti so ljudem v stiski razdelili 3.497 ton hrane in skupaj podarili več kot 548.000 prostovoljnih ur. V obliki plačila najnujnejših položnic so lani pomagali 14.785 ljudem.

Skupna vrednost splošno-dobrodelnih in socialno-varstvenih programov pomoči Slovenske Karitas je v Sloveniji lani znašala skoraj 8,5 milijona evrov, za pomoč v tujini pa so namenili slabega pol milijona evrov. S sredstvi, zbranimi v akcijah za ta namen in razpisih za pomoč tujini, so pomagali predvsem v Afriki in na območjih Balkana.



Akcija Pomagajmo preživeti

Sicer pa Karitas te dni že deseto leto zapored začenja vseslovensko dobrodelno akcijo Pomagajmo preživeti, ki je namenjena predvsem materialni pomoči družinam in posameznikom v obliki hrane in plačila položnic.

Boljše razmere v gospodarstvu po Uršičevih besedah sicer pozitivno vplivajo tudi na število prosilcev za pomoč, vendar to ostaja še vedno zelo visoko. Kot je povedal, letošnja akcija nosi prenovljen naslov Pomagajmo preživeti in živeti, zbrana sredstva pa bodo prvič namenili tudi za vključevanje in vračanje dolgotrajno brezposelnih ali nezaposljivih ljudi v družbo.

Lani so s pomočjo darovalcev v akciji zbrali 155.300 evrov, v desetih letih pa že več kot 1,8 milijona evrov, ki so jih škofijski in župnijski karitasi uporabili za pomoč socialno ogroženim.

Al. Ma.