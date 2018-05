Končno poročilo o domnevnem pranju denarja v NLB-ju in NKBM-ju pred poslanci

24. maj 2018 ob 07:50

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

DZ bo na zadnji izredni seji obravnaval končno poročilo preiskave suma pranja denarja in financiranja terorizma v NLB-ju ter suma pranja denarja v Novi KBM.



DZ bo deset dni pred volitvami, na zadnji seji parlamenta, obravnaval končno poročilo preiskovalne komisije DZ-ja o sumu pranja denarja iranskega izvora in financiranja jedrske proliferacije, ki jo vodi Jani Möderndorfer (SMC). Del seje bo zaprt za javnost, saj skoraj polovica gradiva zaradi bančnih tajnosti ali občutljivih obveščevalnih podatkov ni dostopno javnosti. Končno poročilo ima 600 strani, je za Radio Slovenija poročala Zdenka Bakalar.

Seja se bo začela ob 9. uri. Prenos bo na 3. programu TV Slovenija in v tej novici.



Komisija v njem ugotavlja, da v primeru Nove Ljubljanske banke (NLB) ni šlo za klasično pranje denarja, temveč za tako imenovano iransko shemo oziramo transakcije iranskih državnih bank prek NLB-ja za preboj mednarodnih sankcij. Odgovornost za to je politična, in sicer zaradi neustreznega odziva ali sploh neukrepanja pristojnih državnih organov. Komisija ugotavlja, da so odgovorni nekdanji guverner Banke Slovenije Marko Kranjec, nekdanja ministra za finance oz. zunanje zadeve France Križanič oz. Samuel Žbogar ter nekdanji premier Borut Pahor.

Po mnenju komisije so nakazila Farrokhzadeha, britanskega državljana iranskega rodu, prek NLB-ja povzročila tveganje za nacionalno varnost. Zato vladi priporočajo postavitev sodobnega in učinkovitega obveščevalno-varnostnega sistema.

Zaradi krivega pričanja pred komisijo bo komisija ovadila nekdanji uslužbenki NLB-ja Milko Ižanec, ki je bila vodja poslovalnice za tuje osebe, in Zdenko Bernik Strelec, ki je bila odgovorna za preprečevanje pranja denarja, ter nekdanjega uslužbenca Nove KBM Primoža Britovška. Bil je namreč direktor sektorja za korporativno varnost in nadzor v Novi KBM in je imel po mnenju komisije eno ključnih vlog, da banka ni preprečila domnevnega pranja denarja.

Predvideno nadaljevaje v novem sklicu

V drugem primeru suma pranja denarja pri Novi KBM, ko je stranka SDS najela posojilo pri fizični osebi Dijani Đuđić, je komisija po Möderndorferjevih besedah ugotovila, da imajo transakcije, ki jih je opravila Đuđičeva, značilnosti pranja denarja in utaje davkov. Đuđićeva je v Novi KBM odprla račun, potem ko ji ga je zaprla ena od tujih bank v Sloveniji. Do oktobra 2017 je bilo na njenem rečunu "več sumljivih transakcij, znesek pa ima več kot šest ničel". Ker gre za obsežen primer, je komisija sprejela priporočilo, naj te sume razišče novi sklic državnega zbora. Komisija dela pri obravnavi Nove Kreditne banke Maribor ni končala, ker je zmanjkalo časa in ker se je po Möderndorferjevih besedah nekdanji prvi mož Nove KBM Aleš Hauc izmikal zaslišanju.



Napovedano je šest ur razprave, politično verjetno zelo razgibane.

