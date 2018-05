Dijana Đuđić domnevno le prenašalka denarja

Preiskava sumljivih nakazil

21. maj 2018 ob 19:20

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Razvpiti primer Dijane Đuđić, v Sloveniji znane po posojilu stranki SDS, še naprej odmeva v javnosti. Televizija Slovenija je pridobila dokument, ki natančno pojasnjuje, da urad za preprečevanje pranja denarja sprva ni podvomil o zakonitosti poslovanja Đuđićeve pri NKBM-u.

Urad se je zganil šele po drugi prijavi banke, ko je maja 2017 na svoj račun s Cipra štirikrat dobila nakazilo po 45.000 evrov in denar še isti dan dvignila v gotovini. V oči je zbodel podatek o prometu na njenem računu, v devetih mesecih ga je bilo kar 1,8 milijona evrov.

Urad za preprečevanje pranja denarja je v začetku septembra lani o svojih ugotovitvah obvestil Generalno policijsko upravo. Vodji sektorja za gospodarsko kriminaliteto Dušanu Florjančiču je direktor Urada Darko Muženič poslal dopis z naslovom "Dijana Đuđić – obvestilo o sumljivih transakcijah". Urad je ugotovil, da pri osmih subjektih, državljanih Bosne in Hercegovine, med katerimi je tudi Dijana Đuđić, nekaterimi podjetji v BiH-u in na Slovaškem ter završkim županom Miranom Vukom obstajajo razlogi za sum pranja denarja. Spornih je nekaj več kot sedem milijonov evrov.

Ves dvignjeni denar predala vozniku Mirana Vuka

Zanimivo je pričanje Dejana Rešanovića in Zorana Stakića, ki sta bosanskim finančnim preiskovalcem povedala, da sta po predlogu Đuđičeve odprla računa pri Unicredit banki v Avstriji, na katerih sta pooblastila prav Đuđičevo, ki je po tem na računih tudi izvajala vse aktivnosti. Ko je s preiskovalci govorila še Đuđičeva, je pojasnila, da je ves denar, ko ga je dvignila, nemudoma izročila vozniku Mirana Vuka, ki naj bi bil tudi prisoten pri dvigih gotovine.

Nepojasnjen je tudi izvor treh milijonov evrov, ki jih je med novembrom 2016 in marcem 2017 na svoj račun v Avstriji dobila bosanska državljanka Jelena Sladojević. Denar naj bi nakazala podjetja, nekatera povezana tudi z Đuđićevo in Rokom Snežičem. Ta danes odločno zanika kakršno koli vpletenost v sporne posle in ocenjuje, da gre za politično gonjo proti desnici. "Celotna predvolilna kampanja levičarjev se vodi na Roku Snežiču in na par Bosancih. Jaz nikoli nisem nakazoval denarja nobeni od teh Bosank, ki jih omenjate. Naj dokažejo, da sem jaz podpisal kakršen koli priliv na ta račun," je povedal Rok Snežič.

Đuđićeva najbrž dobila provizijo

Vendar urad za preprečevanje pranja denarja sumi, da je bila Đuđićeva le prenašalka sredstev, tako imenovana mula, ki je za to početje najbrž dobila provizijo. Zadevo že več mesecev preiskuje specializirano državno tožilstvo.

"Zadev je več, o posameznih postopkih zaradi predkazenskega postopka ne želimo govoriti. Seveda lahko potrdimo, da se omenjene zadeve obravnavajo z vso resnostjo in odgovornostjo. Posamezne zadeve so procesirane," je povedal generalni državni tožilec Drago Šketa. Ugotoviti morajo predvsem, ali je res šlo za fiktivne posle in slamnate družbe.

VIDEO Preiskava sumljivih bančnih nakazil

Gregor Drnovšek in Sabina Zonta, Televizija Slovenija