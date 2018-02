Levica bi ljudem prepustila odločanje, ali bomo izpolnili določila Nata

"Slovenija sploh ni vojaško ogrožena"

27. februar 2018 ob 14:08

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Levica predlaga razpis posvetovalnega referenduma o porabi 1,2 milijarde evrov za oborožitvene zahteve Nata. Referendum bi lahko izvedli na dan volitev v državni zbor.

Poslanec Miha Kordiš je spomnil, da so obrambni ministri članic Nata junija lani sprejeli cilje zmogljivosti Nata za Slovenijo, prednostni cilj pa je oblikovanje dveh srednjih bataljonskih bojnih skupin v naslednjih osmih letih. Strošek za to je po izračunih Levice 1,2 milijarde evrov.

"To je astronomski znesek," meni Kordiš in dodaja, da o tem slovenskih državljanov ni nihče nič vprašal, "pa bi jih moral". Na posvetovalnem referendumu bi se po njegovih besedah ljudje lahko izrekli, "ali je smiselna naložba 1,2 milijarde evrov v staro železo na zahtevo Nata ali ne bi nemara tega denarja raje namenili za raziskave in razvoj".

"Prihranke za interese orožarskih lobijev"

Ob tem je omenil, da se v Sloveniji sprašujemo, kako skrajšati čakalne dobe v zdravstvu, kako zagotoviti dovolj postelj v domovih za starejše in kako zgraditi drugi železniški tir, nato pa prve prihranke namenimo za "interese mednarodnih orožarskih lobijev, ki nimajo s potrebami državljank in državljanov Slovenije nikakršne zveze". V zadnjih osmih letih smo po njegovih besedah za orožarske potrebe namenili večji delež javnih sredstev kot Avstrija ali Češka, hkrati pa v primerjavi s tema državama bistveno manj sredstev za znanost.

Slovenija sploh ni vojaško ogrožena, poudarja Kordiš, zato bi šlo za naložbe v staro železo. "Neprestano poslušamo, da za krepitev socialne države, za javne storitve ni denarja, da smo v slovensko ustavo zapisali fiskalno pravilo. Ampak očitno to fiskalno pravilo velja samo, ko pride do socialnih izdatkov, do plač javnih uslužbencev, do pokojnin, nikakor pa ne velja za oborožitvene zahteve Nata," je dodal poslanec.

Kordiš je pojasnil še, da v Levici predlagajo sklic referenduma na isti datum, kot bodo potekale parlamentarne volitve, da bi prihranili nekaj stroškov referenduma.

A. S.