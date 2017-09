Marjan Šarec se podaja na predvolilno turnejo po Sloveniji

Njegovo volilno pisarno bo predstavljal avtobus

25. september 2017 ob 13:12

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsedniški kandidat Marjan Šarec je z Duplice pri Kamniku z avtobusom, ki predstavlja njegovo potujočo volilno pisarno, pričel predvolilno turnejo po Sloveniji. Med prioritetami je izpostavil enotnost zunanje politike ter podporo zaščiti in reševanju.

Po besedah Šarca je prišel čas, da se generacija politikov, ki trenutno vodi državo, umakne in da prostor novi generaciji. Kot je dodal v izjavi za medije, se mu zdi pomembna zlasti kombinacija njegovih političnih izkušenj in neobremenjenosti na državni ravni. V 26 letih samostojne države se je že marsikaj spremenilo in treba je začeti na zadeve gledati nekoliko drugače, je dejal.

V kampanji se bo Šarec ob bistvenih tematikah, ki zadevajo državo, osredotočil tudi na tiste, ki so v neposredni pristojnosti predsednika republike. Prizadeval si bo, da "bi bil vsak človek slišan" tudi s strani ljudi, ki vodijo državo.

Zavzemal se bo za enotnost v zunanji politiki. Ob tem je Šarec komentiral nesoglasja glede implementacije arbitražnega sporazuma. Kot je dejal, se je v zadnjem času pokazalo, da ga bo zelo težko uveljaviti.

Enotnost slovenske zunanje politike

Potrebna bo zlasti enotnost slovenske zunanje politike, hkrati pa bo treba izkoristiti vsa pravna sredstva, ki so na voljo. "S silo ne bomo prišli daleč. Vsekakor je pa čas objemanja, poljubljanja in takšnih zadev minil," je dejal. Zavzel se je za dialog, a hkrati izpostavil, da je treba jasno opredeliti interese Slovenije.

Sicer pa arbitražna sodba po oceni Šarca ni eksplicitno pokazala, da bi bil kdo poraženec ali zmagovalec. "Arbitražna sodba je sodba sodišča. S sodbami sodišč pa vemo, kako je. Nikoli niso vsi zadovoljni," je dodal.

V kampanji bo Šarec poleg neposrednega stika z ljudmi uporabljal tudi družbena omrežja in druge medijske kanale, ki bodo na voljo. "Ljudje pa najbolj cenijo, če nekdo tudi misli tisto, kar govori. In mi smo taki," je zagotovil.

Šarec turnejo začenja v svojem domačem kraju, nato pa bo z ekipo obiskal številne kraje po državi.

G. K.