Na četrtini šol so tretješolci preverjali znanje slovenščine

4. april 2018 ob 12:57

4.400 učencev tretjega razreda na 110 osnovnih šolah je danes opravljalo prostovoljno poskusno nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine. Prihodnji torek jih čaka še preverjanje iz matematike.

NPZ-ji se s tem po več kot desetletnem premoru vnovič vračajo v tretji razred devetletke, v šestem in devetem razredu pa so že več let obvezni. Direktor Državnega izpitnega centra Darko Zupanc meni, da bodo ugotovitve preverjanja pomembne za nadaljnje načrtovanje aktivnosti v šolah.

S poskusnim preverjanjem znanja želijo po direktorjevih besedah pridobiti informacije predvsem o primernosti dolžine in težavnosti preizkusov, primernosti različnih tipov nalog, razumljivosti različnih navodil za reševanje nalog. Učenci in učitelji pa pridobijo povratne informacije o doseženem znanju, v šestem razredu pa lahko poleg rezultatov preverjanja ovrednotijo tudi relativni napredek učencev.

Podobno običajnim šolskim testom

Za tretješolce je sicer celotni preizkus organiziran tako, da bi bil čim bolj podoben običajnemu šolskemu testiranju - niso razdeljeni v manjše skupine kot pri pisanju mature in NPZ-ja v devetem razredu, prav tako ne velja poseben režim preverjanja znanja.

"Rezultati so pomembni, da vidijo, kaj dosegajo, če bi jih preveril in vrednotil njihovo znanje nekdo drug in ne samo matični učitelj," je pojasnil Zupanc. In to je tudi bistvena razlika z običajnim preverjanjem znanja za tretješolce.

Rezultati in statistične analize poskusnega preverjanja bodo znani v drugi polovici junija, Državni izpitni center pa jih bo posredoval tudi šolam. Najverjetneje do konca letošnjega leta pa bo znana celovita ocena preizkusa.

