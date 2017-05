Kaj smo se naučili v preteklih letih? Matura in NPZ pred vrati.

Rezultati mature bodo znani 10. julija

4. maj 2017 ob 07:30

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Učenci 6. in 9. razredov osnovne šole s preizkusom iz slovenščine začenjajo nacionalno preverjanje znanja, maturanti pa z esejem iz maternega jezika splošno maturo.

Tema letošnje mature iz maternega jezika je Človek v kolesju sistema - za maturitetni esej so morali tako dijaki zadnjih letnikov srednjih šol prebrati besedili Vladimirja Bartola Alamut in Aldousa Huxleya Krasni novi svet.

Drugi del pisnega izpita iz maternega jezika bodo dijaki pisali 29. maja. Pisni izpiti iz tujih jezikov bodo potekali 27. maja ter 5., 7., 10. in 12. junija. 3. junija bo pisni izpit iz matematike, med 30. majem in 12. junijem pa pisni izpiti iz izbirnih predmetov. Ustni maturitetni izpiti bodo med 15. in 22. junijem. Z uspehom na letošnjem spomladanskem roku splošne mature bodo dijaki seznanjeni 10. julija.

Maturo prvič opravlja dobrih 6.500 dijakov

Splošna matura letos poteka na 84 šolah, prvič jo bosta opravljala 6502 kandidata. Lansko leto je splošna matura potekala na istem številu šol in so jo prvič opravljali 7003 kandidati. Na spomladanskem roku je splošno maturo v minulih letih uspešno opravilo od 84 do 87 odstotkov prijavljenih kandidatov, letno pa od 86 do 89 odstotkov.

Izpit iz posameznega predmeta splošne mature bo opravljalo tudi 1722 kandidatov (lani 1605), ki so se prijavili k poklicni maturi oziroma so jo že opravili.

Najprej preizkus znanja slovenščine, nato matematike in tujega oz. tretjega predmeta

Sočasno se začenja tudi nacionalno preverjanje znanja v osnovnih šolah, ki ga letos opravlja 18.286 učencev 6. razreda (na 485 šolah) in 17.251 učencev 9. razreda (na 478 šolah). Učenci preverjanje začenjajo s pisnim preizkusom iz slovenščine, v ponedeljek bodo nato preverjali znanje matematike.

10. maja bodo učenci 6. razreda pisali preizkus znanja tujega jezika, učenci 9. razreda pa preizkus znanja tretjega predmeta. Za letošnje preverjanje je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport določilo, da bodo tretji predmeti geografija, biologija, tuj jezik in šport.

Šestošolci bodo z dosežki na nacionalnem preverjanju znanja seznanjeni 6. junija, devetošolci pa 30. maja.

Prihodnje leto bodo NPZ pisali tudi tretješolci

Nacionalno preverjanje znanja letos še zadnjič poteka "po starem", saj so za prihodnje šolsko leto napovedane precejšnje spremembe - preverjanje znanja bodo tako opravljali tudi tretješolci, devetošolcem pa se bodo ocene vpisovale v redovalnice, za vse tri razrede (3., 6., in 9.) pa bo preverjanje znanja obvezno.

T. K. B.