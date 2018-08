Na fakultetah in visokih šolah še 7.332 prostih vpisnih mest

Drugi prijavni rok

21. avgust 2018 ob 17:16

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ministrstvo za izobraževanje je objavilo seznam prostih mest na visokošolskih zavodih, kjer se bo v sredo začel drugi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magistrske programe v novem študijskem letu.

Za drugi prijavni rok je na ljubljanski, mariborski, primorski in novogoriški univerzi ter na javnih in koncesioniranih samostojnih visokošolskih zavodih razpisanih skupaj 7.332 vpisnih mest (lani 9.058), in sicer 4.869 mest za redni študij (lani 6.119) in 2.463 mest za izredni študij (lani 2.939).

Na voljo v drugem roku

Na ljubljanski univerzi je v drugem roku na voljo še 2.852 vpisnih mest (1.955 rednih in 897 izrednih), na mariborski 2.315 (1.691 rednih in 624 izrednih), na primorski 675 (528 rednih in 147 izrednih) in na novogoriški univerzi 228 (173 rednih in 55 izrednih) ter na javnih in koncesioniranih samostojnih visokošolskih zavodih 1.262 mest (522 rednih in 740 izrednih).

Seznam prostih mest za drugi prijavni rok je objavljen na portalu eVŠ, kjer poteka prijava prek elektronske vloge. V drugem prijavnem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo tisti, ki se niso prijavili v prvem roku ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov.

Prijavijo se lahko tudi tisti, ki se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku oziroma so se iz njega izpisali do vključno 17. avgusta. Kot je znano, tretjega prijavnega roka letos ni več.

V prvem prijavnem roku je bilo na 17.399 razpisanih mest oddanih 14.704 prijav. Sprejetih je bilo 11.119 kandidatov.

Vpis sprejetih v drugem roku bo od 25. do 30. septembra.

Za višje šole

Nekoliko dlje kot vpis na visokošolske programe poteka vpis za tiste, ki želijo študirati na višjih šolah. Drugi prijavni rok traja od 27. do 31. avgusta, poteka elektronsko, o uspešnosti prijave pa bodo kandidatu obveščeni 21. septembra. Do 1. oktobra bo potekal vpis sprejetih. Podatki o prostih mestih bodo objavljeni v petek na spletni strani Višješolske prijavne službe in na spletnih straneh višjih strokovnih šol.