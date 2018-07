Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! V prvem prijavnem roku je bilo na 17.399 razpisanih mest oddanih 14.704 prijav, od katerih je bilo sprejetih 11.119 kandidatov. Foto: BoBo Sorodne novice Vpogled v maturo zahtevalo 1.216 kandidatov Na maturi uspešnih skoraj 94 odstotkov dijakov Dodaj v

Začenja se vpis na dodiplomske in enovite magistrske programe

Prvi rok

27. julij 2018 ob 09:45

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na visokošolskih zavodih se začenja vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2018/19.

Vpis bo potekal vse do 17. avgusta. V prvem prijavnem roku je bilo na 17.399 razpisanih mest oddanih 14.704 prijav, od katerih je bilo sprejetih 11.119 kandidatov.

Najvišji delež sprejetih v prvem prijavnem roku ima glede na prijave Univerza na Primorskem, in sicer 84,7 odstotka, sledijo pa Univerza v Mariboru s 84,5 odstotka, Univerza v Ljubljani z 71,4 odstotka in samostojni visokošolski zavodi in zavodi s koncesijo s skupaj 81,2 odstotka.

Drugi prijavni rok bo potekal avgusta

Podatki o še prostih mestih za drugi prijavni rok bodo 21. avgusta objavljeni na portalu eVŠ. Drugi prijavni rok bo potekal od 22. do 29. avgusta.

Ministrstvo za izobraževanje je razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2018/19 za javne visokošolske zavode in zavode s koncesijo objavilo 1. februarja. Razpisalo je skupaj 18.481 mest za redni in izredni študij, od tega 16.513 mest za slovenske državljane in 1.968 mest za tujce.

