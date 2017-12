"Ne moremo imeti znotraj schengena države, ki ne ve, kje je meja"

Karl Erjavec prepričan, da Hrvaške do implementacije arbitraže ne bo v schengenu

22. december 2017 ob 14:25

Ljubljana

Zunanji minister Karl Erjavec meni, da Hrvaška ne bo članica schengenskega območja, dokler ne bo implementirala arbitražne razsodbe o meji. Prav tako Slovenija ne bo podprla njenega članstva v OECD-ju, tudi zaradi diskriminacije v sodnih postopkih proti Ljubljanski banki, je dejal.

Erjavec je ob robu seje izvršnega odbora in sveta stranke DeSUS spomnil na četrtkove besede hrvaškega premierja Andreja Plenkovića, da so prioritete hrvaške vlade vstop v schengensko območje, članstvo v Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in prevzem evra. "Vendar dokler ne bo spoštovana arbitražna odločba, dokler ne bo implementirana, bo Slovenija vedno dala negativno mnenje glede schengena. Ne moremo imeti znotraj schengena države, ki ne ve, kje je meja med dvema državama," je dejal Erjavec.

"Glede OECD-ja bi pa rad spomnil, da je za članstvo v tej organizaciji zelo pomembna tudi vladavina prava. Na Hrvaškem, ko gre za tožbe proti LB-ju zaradi deviznih vlog, sodišča to zelo hitro procesirajo. Imamo že nekatere izvršbe. Ko gre pa za tožbe LB-ja proti hrvaškim podjetjem, se pa zadeve sploh ne premaknejo. Ni nobenih ustnih obravnav, nobene sodne odločitve," je dejal minister in dodal, da to "kaže na diskriminacijo v samem pravosodnem sistemu na Hrvaškem".

"In država, ki nima neodvisnega sodnega sistema, ki ne spoštuje mednarodnega prava, ne more postati članica kluba najbolj razvitih držav," je še dodal Erjavec.

T. K. B.