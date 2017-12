Na Hrvaškem ne vidijo podlage za tožbo Slovenije glede arbitraže

Po Erjavčevi napovedi tožbe

9. december 2017 ob 19:42

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Predsednik odbora hrvaškega sabora za zunanjo politiko Miro Kovač pravi, da ne vidi podlage za napovedano tožbo Slovenije proti Hrvaški zaradi zavračanja izvajanja arbitražne sodbe o meji med državama.

Opozicijska poslanka Državljansko-liberalne zveze Vesna Pusić pa je dejala, da lahko obe državi "živita" z arbitražno sodbo.

Slovenski zunanji minister Karl Erjavec je v petek dejal, da se na zunanjem ministrstvu intenzivno pripravljajo na tožbo proti Hrvaški zaradi nespoštovanja arbitražne razsodbe, a ni želel govoriti o podrobnostih.

Na Erjavčevo izjavo se je med prvimi na Hrvaškem odzval nekdanji zunanji minister Miro Kovač, ki je povedal, da "ne ve, kako misli Erjavec pojasniti tožbo" ter "na podlagi česa namerava tožiti Hrvaško". Ponovil je, da je Hrvaška izstopila iz arbitražnega sporazuma, ker je "Slovenija nameravala prevarati Hrvaško".

"Relevantni sta samo dve strani"

Novinarje je zanimalo tudi, kako Kovač vidi morebitno posredovanje pri rešitvi spora, ki ga je ponudila Evropska komisija. "To lahko storimo sami, če nekdo misli ponuditi nekakšen predlog, je dobrodošel, a sta relevantni samo dve strani, to sta Hrvaška in Slovenija," je povedal Kovač in poudaril, da so edina rešitev pogajanja.

Kovačeva predhodnica na položaju vodje hrvaške diplomacije Vesna Pusić pa meni, da arbitražna sodba predstavlja model, s katerim "obe strani lahko živita" in da sta edini sporni vprašanji Piranski zaliv, "predvsem pa pravica do ribarjenja". "Obstajajo že nekateri sporazumi, kot je sporazum o maloobmejnem prometu in sodelovanju, torej obstajajo temelji, da bi se to dogovorilo na neki drugačen način," je povedala.

Upa na najboljše

Pusićeva je izrazila upanje, da bosta premierja Andrej Plenković in Miro Cerar zmožna doseči takšen dogovor, če ne bo "kakšnih pretiranih kalkulacij". "Slovenska stran lahko pojasni, da gre za implementacijo odločitve arbitražnega sodišča, hrvaška stran pa, da je dosežen dvostranski dogovor," je ponovila Pusićeva svoja znana stališča o izhodu iz slepe ulice, v kateri sta se znašli državi po hrvaškem zavračanju odločitve arbitražnega sodišča.

Predsednik opozicijske regionalne stranke Istrske demokratske skupščine (IDS) Boris Miletić je prav tako komentiral Erjavčeve napovedi in izjavil, da je dialog med Zagrebom in Ljubljano edina pot za rešitev spora, pri katerem je treba zaščititi interese obeh držav.

K. S.