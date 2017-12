Vlada je potrdila nove mejne zemljevide in tudi pomorsko karto

Sveženj ukrepov za uveljavitev arbitraže

21. december 2017 ob 17:35,

zadnji poseg: 21. december 2017 ob 18:34

Vlada je sprejela nove ukrepe za uveljavitev arbitražne odločbe o meji med Slovenijo in Hrvaško. Med drugim je potrdila je zemljevide o meji, kot jo je določilo arbitražno sodišče, in naložila evidentiranje meje.

Vlada je tako s posebnim sklepom določila evidentiranje državne meje s Hrvaško, s čimer se bodo tudi v praksi začela izvajati določila zakona o evidentiranju državne meje s Hrvaško, ki je bil sprejet konec novembra v sklopu t. i. implementacijskega svežnja.

S tem sklepom se bodo koordinate državne meje s Hrvaško evidentirale v evidenci državnih meja Slovenije, na podlagi tega pa se bodo potem uskladile še vse druge evidence, zlasti evidenca zemljišč in stavb, ki bodo zaradi razsodbe arbitražnega sodišča prešle v državno ozemlje Slovenije oziroma iz državnega ozemlja Slovenije, torej evidence v zemljiškem katastru, katastru stavb ali registru nepremičnin.

Vlada je tudi potrdila pomorsko karto, ki prikazuje stik z odprtim morje, kot je bil določen v arbitražni razsodbi in tudi štiri uredbe s področja ribištva; tri s področja izvajanja ribiške politike EU-ja, eno pa za zagotavljanje financiranja pravne pomoči ribičem, če bodo mogoče žrtev hrvaških organov pri njihovem delu.

Težavno ribarjenje v hrvaških vodah

Pri zagotavljanju uredbe skupne ribiške politike je vlada določila pravila za izdajanje ustreznih dovolilnic za gospodarski ribolov v slovenskem teritorialnem morju. Gre za določila iz uredbe EU-ja, ki je zapisana tudi v hrvaško pristopno pogodbo in ki bo po uveljavitvi arbitražne odločbe morala omogočiti slovenskim ribičem ribolov v hrvaških teritorialnih vodah do ustja Limskega kanala, hrvaškim pa v celotnem slovenskem teritorialnem morju. To bo na slovenski strani omogočeno do skupaj 25 hrvaškim ribiškim plovilom, ki bodo lahko skupaj nalovili do sto ton rib letno.

Hrvaški ribiči bodo potrebovali ustrezno dovolilnico slovenskih oblasti, slovenski ribiči pa bodo potrebovali dovolilnico hrvaških oblasti za izvajanje ribolovnih pravic v hrvaškem morju. Glede na stališča Hrvaške, da arbitražne razsodbe ne priznava, ni pričakovati, da bodo te dovolilnice dobili.

