Cerar: Z neresnicami o Madžarih se je veliko strašilo ljudi

Premier za TV Slovenija

27. september 2017 ob 07:51

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik vlade Miro Cerar je zatrdil, da vloga Madžarske pri drugem tiru še ni določena, vsekakor pa ne bo šlo za lastništvo v Luki Koper ali v železnicah.

Premier Miro Cerar je v pogovoru za Odmeve z voditeljico Rosvito Pesek naslovil več aktualnih političnih tem: odnose s Hrvaško, sveži referendum o zdravstvu ter minuli o drugem tiru, financiranje zasebnega izobraževanja ter demografski sklad, ki še naprej deli koalicijo.

Sveže vloženo pobudo za začetek referendumskih postopkov o zdravstveni dejavnosti je obžaloval, saj uveljavitev zakona zaustavlja; celovita zdravstvena reforma pa je eden od prioritet obstoječe vlade. Cerar namreč verjame, da bo zakon izboljšal nadzor in s tem kakovost zdravstva, pri tem pa ne bo omejeval koncesionarjev.

"Pobuda kaže, da si nekdo očitno spet želi političnih točk ali razprave, da bi le preprečil uveljavitev zakona," je dodal. "Na področju zdravstva je predvsem pomembno, da izvajamo politike, ki bodo skrajšale čakalne vrste in še naprej organizirale javno zdravstvo, da bo delovalo optimalno," je izjavil Cerar.

Demografski sklad: optimizma ni

Na ponedeljkovem koalicijskem vrhu stranke niso bile soglasne okoli demografskega sklada. Po Cerarjevem mnenju DeSUS predlaga nesprejemljiv koncept, saj bi v skladu bile tudi strateške naložbe države. Optimizma po vrhu ni bilo, a Cerar napoveduje nadaljnja "soočanja stališč" in izid, ki ne bo svetovni unikum.

Financiranje zasebnega šolstva

Koalicija prav tako še ni našla kompromisa o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, s katero namerava vlada uresničiti ustavno odločbo glede financiranja zasebnega šolstva. V SMC-ju so namreč ostali osamljeni v podpori predlogu ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, da bi se obvezni del javno veljavnega programa v zasebnih osnovnih šolah financiral stoodstotno, razširjeni program pa 85-odstotno. Če je za stranki SDS in NSi ta delež prenizek, pa je za DeSUS previsok, SD pa SMC-ju očita "pomik v desno".

Cerar obžaluje, da nekateri nočejo spoštovati odločbe ustavnega sodišča. SMC bo šel po ustavni poti in ravnal v korist javnega šolstva, je napovedal, pri čemer ni izključil sodelovanja z opozicijo. "Kdorkoli se bo pridružil rešitvi, ki jo bomo verjetno zastopali v prihodnjih dnevih ali tednih, in če se jih bo nabralo dovolj, bo zakon sprejet," je dejal Cerar. Tudi sprememba ustave je zanj še vedno opcija.

Vloga Madžarske

Po nedeljskem referendumu, na katerem so volivci potrdili zakon o drugem tiru, pa je Cerar izpostavil, da pogajanja z Madžarsko glede njene vloge pri gradnji in financiranju projekta še potekajo. Zagotovil je, da bo sodelovanja s sosedo transparentno, dogovor z njo bo moral potrditi tudi DZ. Po premierjevih besedah bo izgradnja drugega tira pomenila majhno obremenitev za davkoplačevalce, saj bo breme porazdeljeno na različne deležnike.

Implementacija arbitražne odločbe

V četrtek naj bi se Cerar v Zagrebu srečal s hrvaškim kolegom Andrejem Plenkovićem, a je slovenski premier srečanje odpovedal po govoru Plenkovića pred Generalno skupščino Združenih narodov. Tam je Plenkovič napovedal, da Hrvaška ne bo spoštovala arbitražne odločbe in da je po mnenju Hrvaške tudi škodljiva za mednarodno pravo. Cerar obžaluje, da sestanka ne bo, a pod takimi pogoji zanj ni smiseln, poleg tega je Plenkovićev govor šel "prek vsake mere neke spodobnosti".

Napovedal je, da bo pri implementaciji arbitražne odločbe politiko vlade peljal mirno in stabilno naprej, pospešeno pa pripravljajo tudi potrebno zakonodajo. "Slovenska policija že od dneva izreka odločbe izvaja polni nadzor nad celotnim slovenskim morjem, ki ga je določila arbitražna določba," je še pojasnil Cerar. Na voljo so še trije meseci za pripravo na implementacijo arbitražne odločbe, ki jih bo Slovenija po napovedi prvega moža vlade maksimalno izkoristila.

Celoten pogovor Cerarja za Odmeve:

Al. Ma.