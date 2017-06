Olimpijski komite in sindikat zaradi zakona o športu na različnih bregovih

Zakon bo začel veljati v soboto

23. junij 2017 ob 14:25

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na nasprotnih straneh sta se zaradi sprejetega zakona o športu znašla Olimpijski komite Slovenije in Sindikat športnikov Slovenije, ki napoveduje ustavno presojo zakona.

Sindikat nasprotuje predvsem členom, ki urejajo zaposlovanje športnikov, saj so po mnenju sindikata nesprejemljivi in delojemalci so z novim zakonom v izrazito podrejenem položaju in "v vlogi tretjerazrednih državljanov".

"Razumemo prizadevanja sindikata za urejanje statusnih pravic športnikov glede zaposlitev. To si želimo tudi sami. Pojavlja pa se upravičen dvom glede reprezentativnosti sindikata," meni predsednik OKS-a Bogdan Gabrovec in že iz njegove uvodne najave je jasno, da razmere med sindikatom in OKS-om trenutno niso na najboljši ravni. Še več, OKS obtožuje sindikat, da je zlorabil imena nekaterih znanih športnikov, ki naj bi podpirali stališče sindikata proti novemu zakonu o športu.

OKS: Zakon je zelo fleksibilen

"Imamo informacije s strani športnikov, da niso dali podpisa pod izjave sindikata. Ker gre za zelo občutljivo področje, smo si na OKS-u pridobili pisne izjave športnikov. Med njimi so številni asi slovenskega športa, ki so zgled generacijam, in ni prav, da se na ta način zbija njihova kredibilnost," še pravi Gabrovec, ki podpira novi zakon, saj ocenjuje, da je novi zakon v skladu z zakonom o delovnih razmerjih in v tem trenutku dobra rešitev za slovenski šport. "Taka ureditev se uporablja tudi na drugih področjih, zato je zakon dobil soglasje pristojne zakonodajne službe in ministrstva." Na OKS-u ocenjujejo, da je zakon zelo fleksibilen in da je ravno to v korist športnikov, prav tako pa zavračajo namigovanja, da so se športniki znašli na eni strani, vsi drugi pa na drugi.

"Zaustavitev zakona z ustavno presojo bi ustavila kar nekaj povezanih dejavnosti. Škoda bi bilo čakati na presojo, saj bi se ustavili projekti in z njimi tudi zaposlitve, ki so že dogovorjene. Boj korektno bi bilo pozneje po potrebi nadgraditi zakon z novimi aneksi in se dogovoriti s sindikatom," opozarja Blaž Perko iz OKS-a, ki tako kot predsednik ocenjuje, da slovenski šport potrebuje kolektivne pogodbe, ki bodo urejale razmerja med klub in športniki, a bodo morali za ta dialog poskrbeti socialni partnerji. V tem trenutku ga bolj skrbi možna škoda, ki bi jo povzročila ustavitev izvajanja zakona.

Dvom o reprezentativnosti sindikata

V OKS-u je v tem trenutku prisoten predvsem močen dvom o reprezentativnosti sindikata, ki edini nasprotuje novemu zakonu. Na OKS-u je zakon dobil podporo tako Kluba slovenskih olimpijcev kot tudi komisije športnikov, torej dveh neodvisnih teles, ki zastopata športnike in njihove interese. Opozarjajo tudi na dejstvo, da je bila komunikacija med športniki in sindikatom vprašljiva že v preteklosti, kar se kaže tudi v neizvajanju zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov, ki ga ti niso sprejeli.

Sa. J.