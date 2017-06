Pahor: Nikoli ne bi podpisal sporazuma, če ne bi bil prepričan, da je to najboljše za Slovenijo

Pogovor s predsednikom republike

28. junij 2017 ob 18:14

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

"Predlagam, da se vsi zlasti v prvih dneh vzdržimo izjav, ki bi zadevo poslabšale," je v pogovoru za Radio Slovenija o odločitvi arbitražnega sodišča poudaril predsednik republike Borut Pahor in dodal, da je dialog znotraj držav in med državama bistvenega pomena za mir, varnost in dobre medsosedske odnose.

Pahor je v pogovoru poudaril, da mednarodna podpora razsodbi ni nepomembna, a "pri mednarodnem pravu ne gre za politično podporo, temveč spoštovanje odločitve sodišča". Odločitev sodišča pa je treba spoštovati ne glede na to, ali se z njo strinjaš.

"V sporazum smo takrat vključili poseben člen, ki je obojim vladam omogočal, da sami rešita dvostransko katero koli mejno vprašanje v celoti, če se za to odločita. Nobena od vlad se za to ni odločila, tudi Hrvaška ni podala te pobude, čeprav danes predlaga vrnitev k dvostranskim pogajanjem," je še poudaril Pahor in dodal, da so bile rešitve iz sporazuma najboljše za obe strani, da lahko mirne vesti živita z mejo, ki jo določi sodišče.

Veliko naporov za priznanje sporazuma

Po odločitvi arbitražnega sodišča bo mejo treba uveljaviti z ustreznimi zakoni in drugimi pravnimi akti. "To bo zahtevalo veliko truda celo v primeru, če bo Hrvaška spoštovala odločitev sodišča." Pahor je ob tem poudaril, da so se že ob podpisu sporazuma zavedali, da bo to terjalo veliko naporov, zato sta si državi določili pol leta časa za izvedbo ustrezne uveljavitve sporazuma.

"Če se bosta politiki, ena, druga ali obe, zatekli k temu, da bosta svoje argumente poskušali utežiti z javnim mnenjem, potem se moramo zavedati, da samo en zdrs lahko privede do poslabšanja odnosov," je še poudaril Pahor in dodal, da je bilo v preteklosti kar nekaj konfliktov, za katere je predsednik vesel, da so jih ljudje pozabili.

Pahor ostaja miren

"Nikoli ne bi dal podpisa pod sporazum, če sam pri sebi ne bi bil prepričan, da je to največ, kar lahko Slovenija doseže. Zato sem danes miren," je poudaril Pahor in dodal, da pred tem ni bilo mogoče priti do boljšega sporazuma in verjetno v letih po tem ne bo na voljo boljše rešitve. "Če bosta obe strani vedeli, da morata stvar rešiti mirno in v korist obeh, se bosta skušali razumeti in sčasoma bo to stališče prevagalo."

To je po mnenju Pahorja zlasti pomembno danes, v času, ko je vprašanje varnosti v našem mednarodnem okolju drugačno, kot je bilo pred osmimi leti, zato tudi pričakuje, da bodo ljudje od obeh vlad zahtevali mirno in varno rešitev.

S hrvaško predsednico se bosta še srečala

Pahor je sicer napovedal, da se ne glede na arbitražo nameravata v petek srečati s hrvaško predsednico v Dubrovniku, kot sta to nameravala že pred tem, ko je bil znan datum objave odločitve arbitražnega sodišča. "Moje stališče je vedno bilo, da se je treba pogovarjati," je še poudaril Predsednik in dodal, da sta oba s hrvaško predsednico naklonjena vzpostavljanju dialoga.

VIDEO Ekskluzivni pogovor z Borutom Pahorjem pred razglasitvijo arbitra...

L. L.