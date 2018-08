Peterica strank bo predlagala Šarca za mandatarja, Židana za predsednika DZ-ja

Razhajanja z Levico ostajajo

6. avgust 2018 ob 08:10,

zadnji poseg: 6. avgust 2018 ob 18:14

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Peterica strank okoli Marjana Šarca bo predlagala predsednika LMŠ-ja za mandatarja, predsednika SD-ja Dejana Židana pa za predsednika državnega zbora. Odločitev je zmotila Levico, saj je bila sprejeta za zaprtimi vrati brez njenega sodelovanja.

Odločitev je medijem sporočil predsednik LMŠ-ja Marjan Šarec po usklajevalnem sestanku z Levico. "Glede na to, da v prvem krogu ni imel nihče poguma storiti tega koraka, bo peterica strank v drugem krogu vložila kandidaturo za mandatarja," je dejal in obenem dodal, da je prav, "da damo na mizo, kar smo se dogovorili, se pravi, da vložimo kandidaturo in presekamo gordijski vozel, ki že celo poletje visi nad nami, in storimo ta korak. Kdor bo to vlado podprl, pomeni, da je resen, kdor je pač ne bo, bo s tem pokazal, da nima resnih namenov," je navedel Šarec, ki pričakuje, da bo v ponedeljek seja DZ-ja, na kateri bo izvoljen mandatar in novi predsednik DZ-ja.

Kot je dejal, so danes pregledali tudi protokol o zunajkoalicijskem sodelovanju, ki ga je predlagala Levica po tistem, ko se je svet njihove stranke odločil, da v vlado Marjana Šarca ne vstopi. Po Šarčevih besedah bodo morda protokol morali še kaj usklajevati, a "nobeden izmed teh dokumentov ni takšen, da ne bi dovoljeval teh korakov, ki sem jih omenjal". Prepričan je, da bo sporazum o partnerstvu podpisan v doglednem času. Če podpisa pod ta sporazum na koncu ne bo, pa tudi vlade ne bo, je dejal Šarec. Ob tem je ponovil, da ima peterica strank resne namene, "mi želimo priti do te vlade".

Po neuradnih informacijah so v Levici predlagali, da bi imele stranke vsake tri mesece koordinacijo, na kateri bi dorekle projekte, pri katerih bi sodelovali. Pri tem bi bila Levica nosilka najmanj enega projekta. Za izvajanje projektov bi bile po predlogu Levice pristojne delovne skupine, v katerih bi sodelovali predstavniki vlade in Levice, ministrstva pa bi zagotavljala vse zahtevane informacije. Proračun in rebalans bi na delovni skupini uskladili vsaj štiri mesece pred obravnavo v DZ-ju, izogibali pa bi se vlaganju interpelacij zoper ministre oziroma vlado.

Mesec: Sodelovanje si predstavljamo drugače

Koordinator Levice Luka Mesec je po končanih usklajevanjih dejal, da so koalicijski partnerji zavrgli predlog Levice in napisali novega, "kar jasno kaže, da si sodelovanje predstavljamo precej drugače". Mesec je dejal, da v Levici vztrajajo, da do oddaje podpisov mandatarju dobijo jasne zaveze, da se sporazum ne bo bistveno spreminjal po danih podpisih, "danes so bile namreč izražene težnje, da bi se".

Druga stvar, ki je zmotila Levico, pa je odločitev, da se predlaga Dejan Židan za predsednika državnega zbora. V Levici so ob tem nejevoljni, da je bila ta odločitev sprejeta za zaprtimi vrati in ne na skupnem sestanku. "Levica ne bo slepo podpirala neke stare politike za zaprtimi vrati, ampak bomo pričakovali spremembe tako v vsebini kot tudi načinu dela." Pri tem je Mesec dejal, da odločitve o Židanu sploh ne komentira, moti ga pa, da je bila sprejeta za zaprtimi vrati.



"Mi zdaj čakamo rezultate našega referenduma, ki dajejo poslanski skupini legitimiteto, da svoje podpise dajo. Želimo pa s petorčkom jasne zaveze." Tako bo po napovedih Mesca šele v četrtek jasno, ali bo Levica dala podpise pod Šarčevo kandidaturo. Predlog protokola, ki so ga predstavili koalicijski partnerji, pa bo zvečer obravnaval še izvršni odbor Levice.

Židan: Predsednik DZ-ja ni bil naš pogoj

Predsednik SD-ja Dejan Židan je dejal, da so v SD-ju večkrat spomnili na v preteklosti večkrat uveljavljeno prakso, da je mesto predsednika DZ-ja pripadalo drugi največji vladni stranki. A so tudi ves čas poudarjali, da pri tem ne vztrajajo, ker je zanje pomembnejše oblikovanje vlade. Podrobnosti o tem, kako je prišlo do kandidature, ne razkriva, saj pravi, da so se o tem pogovarjali za zaprtimi vrati. Je pa ponovil, da gre za predlog petorčka in dodal, da si želi, da bi ga podprla tudi Levica.

V torek se bo sešlo tudi predsedstvo SD-ja, na katerem bodo članom predstavili dogovorjeno partnersko pogodbo, kot se po novem imenuje koalicijska pogodba, pa tudi predlog protokola o sodelovanju šestih strank z Levico, ki ga morajo sicer v torek še do konca uskladiti. "Želim, da stranka to podpre v tej fazi in se odloči, da je to primerno gradivo za obravnavo na zborih članov, ki jih moramo izpeljati predvidoma v naslednjem tednu ali dveh," je dodal Židan.

NSi se vzdržuje komentarja

V NSi-ju bodo počakali, da peterica strank, zbranih okoli prvaka LMŠ-ja Marjana Šarca, povleče naslednje poteze pri oblikovanju koalicije. "Zadeve ne bomo komentirali, dokler ne bodo izvršena dejstva in v DZ vložene kandidature," so se odzvali na napoved predloga, da mesto predsednika DZ-ja, ki ga trenutno zaseda prvak NSi-ja Matej Tonin, prevzame Dejan Židan.

