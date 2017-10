Plenković znova povabil Cerarja na obisk v Zagreb

Odgovor na pismo slovenskega premierja glede nadaljevanja dialoga o meji

19. oktober 2017 ob 07:34,

zadnji poseg: 19. oktober 2017 ob 07:37

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković se je zahvalil za pismo, v katerem je slovenski premier Miro Cerar izrazil željo, da nadaljujeta dialog, in ga znova povabil na obisk v Zagreb.

Hrvaški premier Andrej Plenković je dejal, da je potrditev slovenske zavezanosti dobrososedskim odnosom in dialogu s Hrvaško, o čemer mu je pisal slovenski premier Miro Cerar, "dober temelj" za nadaljevanje dialoga, ki sta ga začela 12. julija na srečanju v Ljubljani.

"Zato izkoriščam to priložnost, da Vas znova povabim v Zagreb, da se na podlagi že opravljenih priprav znova sestaneva v terminu, ki bo ustrezal obema," so vsebino pisma v sredo zvečer objavili na sedežu hrvaške vlade. Plenković je potrdil, da je dobro seznanjen s slovenskimi stališči do arbitražnega postopka in arbitražni razsodbi, in izrazil prepričanje, da tudi Cerar pozna hrvaška stališča.

"Vendar nama razlika v izhodiščih ne bi smela preprečevati, da v konstruktivnem ozračju, v duhu partnerstva in medsebojnega razumevanja najdeva konkretne rešitve, ki bodo v interesu in v korist najinih držav in narodov," je še zapisal. Predlagal je, da na srečanju s Cerarjem razpravljata o vseh odprtih vprašanjih med dvema državama, vključno z vprašanjem meje.

Iskanje skupnih rešitev

Cerar je v svojem pismu Plenkovića pozval k obnovitvi dialoga, povezanega z iskanjem skupnih rešitev glede uveljavitve arbitražne sodbe. Predlagal je tudi dogovor o ustanovitvi skupne komisije, ki bi v skladu z določeno mejo začela proces demarkacije mejne črte in proučila praktične rešitve, kjer bi bilo to potrebno.

Mejo na morju je sodišče sicer natančno določilo, kar omogoča neposredno implementacijo, je navedel Cerar, ki meni, da bo potreben pogovor glede izvajanja razsodbe v delu, ki se nanaša na območje stika.

Predsednika obeh vlad sta se prejšnji mesec dogovorila, da bo Cerar Zagreb obiskal 27. septembra, a je slovenski premier obisk nekaj dni pred tem odpovedal. Za to se je odločil zaradi Plenkovićevih izjav na splošni razpravi svetovnih voditeljev.

Plenković: Cerar ni užaljen

Plenković je sicer v sredo zvečer v pogovoru za komercialno televizijo RTL ob prvi obletnici svoje desnosredinske vlade na vprašanje novinarja odgovoril, da Cerar ni bil užaljen zaradi njegovega nagovora ob začetku zasedanja Generalne skupščine ZN-a v New Yorku, v katerem je med drugim izjavil, da je odločitev arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško primer spodkopavanja mednarodnega prava.

"Kaj bi se zgodilo, če bi se kdor koli na Hrvaškem čutil prizadetega, ko Slovenija javno reče, da bo blokirala Hrvaški vstop v OECD (Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj)?" je dodal in nadaljeval, da Hrvaška nima refleksa blokiranja sosedov ali iskanja problemov v stališčih drugih držav, temveč refleks dobrososedskega sodelovanja in dialoga.

Ponovil je še, da je bila Hrvaška leta 2009 prisiljena vstopiti v arbitražni postopek, ker je Slovenija blokirala 14 hrvaških pogajalskih poglavij za vstop v EU. "Vložili smo precejšnja sredstva, angažirali najboljše strokovnjake in vstopili v najboljši veri, a je arbitražo kompromitirala druga stran," je znova poudaril.

Zanikal je tudi trditve, da Hrvaška ne spoštuje mednarodnega prava. "To je bilo moje sporočilo na zasedanju Generalne skupščine ZN-a. Na tem položaju sem, da ščitim hrvaške interese in da na tem ključnem zunanjepolitičnem forumu javno povem, kaj je resnica in kaj je hrvaško stališče," je še pojasnil Plenković.

